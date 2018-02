Ariel Holan: "Acá es ganar o morir"

El DT de Independiente, Ariel Holan, habló en Porto Alegre sobre el desquite de este miércoles ante Gremio por la Recopa Sudamericana, tras el 1-1 de la ida en Avellaneda. Y sostuvo: "Las finales sion finales y hay que ganarlas". En el mismo sentido, más tarde expresó: "Estamos preparados para hacer un gran partido. Acá es ganar o morir".



También, advirtió que analiza alternativas en la formación: "Hoy vamos a definir el equipo". Y elogió a su rival: "Quedó demostrado que es un gran equipo en la Copa Libertadores".



Además, no quiso meterse demasiado en la polémica por la relación entre los arbitrajes y el poder en la Superliga: "Quiero creer que no. Pero acá estamos en otro país, lo hablamos en Buenos Aires". Y negó por último haber hecho un gesto de dinero con los dedos en la conferencia post partido de ida ante una pregunta por el arbitraje: "Es un gesto de sabor, de los cocineros. Si tengo que pensar que en el deporte hay cosas preestablecidas me tengo que dedicar a otra cosa".