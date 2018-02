Podrían sancionar a García Amud por violar la Ley de Ética Pública

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Chaco–FIA- remitió dictamen a la Cámara de Diputados en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 1.341-A (antes Ley 5.428) de Ética y Transparencia en la Función Pública. La legislatura chaqueña será el órgano que las aplique.







El dictamen remitido a la Comisión Legislativa Permanente de la Cámara de Diputados tiene relación a hechos que involucran a la legisladora justicialista Nadia García Amud por su comportamiento en los carnavales correntinos el pasado 2 de febrero, hecho que trascendiera en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación de ambas provincias y también de tirada nacional.



También se notificó el dictamen a las diputadas Irene Dumrauf y Carmen Delgado Brito quienes habían solicitado la intervención del organismo.



En ese marco, para la FIA corresponde una sanción a la legisladora por los incidentes que la tuvieron como protagonista debido a que -según se entiende- infringió la Ley de Ética Pública.



Para la fiscal general subrogante de la FIA, Susana Esper Méndez, la conducta de García Amud en el espectáculo público “resulta contradictoria a los principios éticos de orden general establecidos en el Art. 1 inc. B de la ley Nº 1341-A (de Ética y Transparencia en la Función Pública) y artículo 11 de la Constitución Provincial”.



“VIOLÓ SU JURAMENTO COMO REPRESENTANTE DEL PUEBLO”



El oficio 026 –de cuatro carillas- la FIA señala en sus considerandos que “desde la proclamación como diputada provincial por el Tribunal Electoral, García Amud asume la responsabilidad y el deber de ejercer sus funciones con rectitud, probidad, lealtad, buena fe, etcétera –tal como lo enumera el Artículo 1 de Ley 1.341-A-, comportamiento que no puede ser escindido y/o separado y que debe observarse tanto en la esfera o ámbito de lo público como en lo privado con incidencia y consecuencia en lo público”.



Agrega, en ese sentido, que “al asumir a un cargo –en este caso Nadia García Amud como diputada provincial- hace que con su conducta no responda única y exclusivamente a las funciones en su desempeño exclusivo como representante del pueblo de la provincia del Chaco dentro del recinto de la Cámara de Diputados, sino también en el ámbito externo del mismo”.



Con esos considerandos la FIA agrega que será la Comisión Permanente Legislativa la que establecerá las sanciones contra la diputada porque la Cámara de Diputados cuenta con esa facultad.