El abanderado argentino sufrió una lesión y debió abandonar la competencia

Martes, 20 de febrero de 2018

Sebastiano Gastaldi se rompió el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha durante la prueba de Slalom Gigante de esquí





El esquiador argentino Sebastiano Gastaldi sufrió una grave lesión durante su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, Corea, y no podrá seguir participando de la competencia. Además, el abanderado nacional en la ceremonia inaugural deberá estar varios meses alejado de la actividad.





La lesión de Gastaldi –una rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha– se produjo durante la primera manga de la prueba de Slalom Gigante. El esquiador de 26 años cayó y rodó varios metros sobre la nieve de la pista de Yongpyong.





Una vez finalizada la prueba, el abanderado argentino confirmó la grave lesión. "Me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha, así que me tendré que operar y no voy a poder competir por unos meses", le dijo a la agencia AFP.





De esta manera, Gastaldi -quien tenía por objetivo terminar entre los primeros 30 puestos de la clasificación en Gigante- no podrá participar de la prueba de Slalom, que está prevista para el próximo jueves.





"Fuerzas y pronta recuperación", le deseó al deportista la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) en su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que confirmó el retiro de Gastaldi de PyeongChang 2018.