"La orden de perjudicar a River viene de arriba y Macri es hincha y gobierna para Boca"

Martes, 20 de febrero de 2018

El ídolo millonario se mostró furioso por los graves errores arbitrales ante Godoy Cruz y le apuntó al presidente de la Nación. "Lo único que le interesa es Boca y todo vuelve. En 2019 habrá elecciones", precisó





El mundo River continúa furioso tras los groseros errores arbitrales que sufrió el equipo en el empate ante Godoy Cruz en el estadio Monumental.



El árbitro Jorge Baliño fue el principal apuntado por convalidar un gol visitante en claro offside y por no haber sancionado un penal sobre Lucas Pratto, entre otros polémicos fallos.



Pero no fue el único, ya que Claudio Tapia, presidente de la AFA, también fue criticado y recibió memes por su cercana relación con Boca y hasta el presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue insultado en el estadio.



Tras la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, quien fue el primero en expresar el malestar general al término del encuentro, y el mensaje de Rodolfo D'Onofrio en Twitter, otra voz más que autorizada emitió su opinión acerca del momento que transita River con los arbitrajes. Se trata de Norberto Alonso.



Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el ídolo millonario le apuntó directamente a Mauricio Macri por su fanatismo por Boca. "De arriba viene la orden para perjudicar a River. Del presidente de la Nación puede ser. Pero todo vuelve, en el 2019 hay elecciones. Es hincha de Boca y gobierna para Boca", aseguró el "Beto" en declaraciones a Fox Sports radio.



Alonso dijo que Macri podría ser quien ordena los fallos en contra del elenco Millonario "para golpear psicológicamente" a River, de cara a la final del 14 de marzo que disputará ante Boca por la Supercopa Argentina"



"Beneficiar a Boca no, porque está lejos en el campeonato, pero sí para golpearlo a River. Quieren que llegue destrozado psicológicamente y que no se arme, que no se le den los resultados porque sino te vas agrandando. Igual le vamos a ganar, que quede claro", afirmó.



Y agregó: "(Macri) es hincha de Boca, nada más. Y gobierna para Boca. A Menem (fanático de River) no lo vi nunca levantar el teléfono, a Macri no lo vi pero te das cuenta… Lo único que le interesa es Boca, lo conozco. ¿Que también hay ministros en el gobierno que son hinchas de River? Sí, pero no tienen la fuerza y ojo que no los rajen a la mierda ehh, no lo sé".





El histórico delantero millonario también fue crítico con el presente del Xeneize. Para finalizar, aseguró que "Boca gana de pedo todos los partidos" y que "aunque llega mejor anímicamente, le vamos a ganar".