Montillo aseguró que las escuelas discriminan a su hijo con síndrome de down Lunes, 19 de febrero de 2018 El mediocampista de Tigre utilizó sus redes sociales para llevar a cabo esta acusación. "Tengo un hijo con síndrome de down, no una bomba nuclear", escribió



El futbolista de Tigre Walter Montillo utilizó sus redes sociales en las últimas horas para realizar una grave denuncia: las escuelas no le dan una vacante a su hijo porque tiene síndrome de down.



El mediocampista de 33 años regresó en esta temporada al país para jugar los últimos años de carrera en su tierra y también para facilitarle la adaptación escolar al pequeño Santino, de 7 años. Sin embargo, la simpleza que buscaba se transformó en una utopía por las increíbles respuestas que recibió desde los institutos escolares.



"Nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar a mi hijo en una escuela. Tengo un hijo con síndrome de down, no una bomba nuclear", escribió en su cuenta oficial de Twitter.





"Es de no creer. Hay vacantes hasta que les informamos "tiene down". Ah, no hay más vacantes… Muy triste", agregó.



En una entrevista que le brindó a Clarín hace algunos meses atrás, había develado que su decisión de abandonar el fútbol brasileño era para favorecer el progreso de Santino.



"Tuve llamados para seguir acá de Botafogo, Cruzeiro y Santos. Pero necesito instalarme en un país donde se hable español porque uno de mis hijos, Santino, nació con síndrome de down. Le está costando mucho el portugués en el cole y el psicólogo nos dijo que lo mejor para que avance es que vaya a una escuela de habla española", explicó.





La Ardilla, que en Argentina había defendido la camiseta de San Lorenzo en sus comienzos, realizó el resto de su trayectoria entre Brasil, Chile, México y China. Hace algunos meses firmó con Tigre, pero hasta el momento las lesiones le impidieron debutar.





Walter Montillo

@Montil10

Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear.

Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down",ah no hay mas vacantes!Muy triste @EducacionAR @gcba @EducacionBA