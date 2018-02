Tinelli tras la muerte de la fanática que le tocó el corazón

Lunes, 19 de febrero de 2018

Anahí tenía 8 años y hace cuatro meses había cumplido el sueño de conocer al conductor de ShowMatch





En octubre pasado Marcelo Tinelli hizo un paréntesis en medio de las maratónicas grabaciones de ShowMatch para conocer a Anahí, una admiradora de 8 años, formoseña, que peleaba en el Hospital Militar, en Palermo, contra una gravísima enfermedad. La chiquita murió este domingo y el conductor volvió a dedicarle, como lo había hecho entonces, unas palabras a su fanática.



En tele cada segundo vale fortunas, en el set no hay margen para salirse del plan y el conductor más famoso de la pantalla chica lo sabe mejor que nadie. Sin embargo, cuatro meses atrás una nena delgada, de 8 años, de ojos achinados y sonrisa grande, mirándolo desde atrás de una cámara, esperándolo, lograba hacerle poner en pausa toda la maquinaria, frenar los engranajes del show televisivo más grande del país.



Las grabaciones de Showmatch implican jornadas arduas de trabajo, horas desgastantes en las que las figuras más cotizadas de la Argentina le ponen el cuerpo a ese show en el que todos quieren estar. En el centro Marcelo Tinelli, el hacedor de todo, maneja los hilos del monstruo y no deja que nada, ni nadie -o casi nadie-, haga que su programa se salga del plan.







Los ojos brillantes de Anahí lo miraban moverse con el micrófono de un lado al otro del set. En medio estaban las luces, los bailarines, los productores, las pantallas, los famosos, pero ella solamente lo seguía a él. Él la vio y no perdió el tiempo.



Tinelli puso a todos en espera, se acercó y levantó en el aire a esa fanática que había llegado a Buenos Aires desde Formosa para internarse, que había salido un ratito del Hospital Militar en Palermo, a pesar de todo, para cumplir el sueño de conocerlo.



Ella lo abrazó fuerte y cerró los ojos, como disfrutando con todo el cuerpo del instante. Una foto inmortalizó el momento con el que Anahí había fantaseado muchas veces mientras miraba ShowMatch y se olvidaba -como entonces- del hospital, la cama, los análisis, los dolores; de todo.





"Chau, chau, chau, chau, chauuuuu", se los ve gritar a los dos a coro en un video que más tarde el conductor compartió en Facebook. "Hoy conocí a Anahí. Es de Formosa. Tiene 8 años y está en tratamiento en el Hospital Militar. Me voy lleno de amor. Sigo aprendiendo con vos, hermosa Anahí. Te amo mucho" , escribió.



Anahí no apareció al aire en el programa. La escena fue un regalo apenas para los que estuvieron cerca y pudieron verla. Tinelli no habló para ninguna cámara, las únicas grabaciones son las de los celulares de los familiares de la nena, que guardan el recuerdo.



-¿Ani, estás feliz? Mirá para que vean todas tus amiguitas…- dice una voz detrás de cámara. Anahí responde que "sí" con la cabeza, sin dejar nunca de abrazar a su ídolo.



-Yo estoy feliz- acota Marcelo.



Este domingo fue él quien con un mensaje en Twitter y una foto que nunca se había publicado, pero que guardaba, daba la noticia: "Te voy a extrañar mucho querida Anahí. Que en paz descanses, niña dulce y hermosa".



La foto que eligió Tinelli para despedir a su fanática fue la del momento en el que ella le rodea el cuello con lo brazos y cierra fuerte los ojos. En la que la sonrisa se le dibuja sola hundida en el hombro del conductor, en la que por un abrazo se olvida de todo.