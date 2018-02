El cruce de Gallardo con el árbitro Baliño durante el partido: "¿Vinieron para cagarnos?" Lunes, 19 de febrero de 2018 El "Muñeco" tuvo fuertes acusaciones para la terna arbitral en medio del choque ante Godoy Cruz a raíz de un penal no cobrado y un gol del rival en offside



El empate de River ante Godoy Cruz en el Estadio Monumental abrió la puerta a un sinfín de polémicas con el árbitro Jorge Baliño como protagonista principal. Cada jugada se analizó en detalle y también Marcelo Gallardo expuso su crítica mirada en conferencia de prensa.



Sin embargo, durante el partido, el entrenador tuvo un furiosos cruce con la terna arbitral que las cámaras televisivas captaron: "¿Vinieron para cagarnos? ¿Vinieron para cagarnos hoy? Decime así me voy".



Esa situación se desencadenó luego del segundo tanto del Tomba, que el delantero Santiago García anotó en un claro fuera de juego que el juez de línea Alejandro Mazza no cobró.





El ayudante de campo del técnico del Millonario, Matías Biscay, también expresó su furiosa protesta por esa acción, según evidenciaron las cámaras del programa Paso a Paso (TyC Sports). "Un metro en offside. Un metro en offside el gol. Un metro en offside el gol", gritó el entrenador alterno.



Cuando finalizó la primer etapa, Leonardo Ponzio y Jonatan Maidana fueron a protestarle directamente a la terna arbitral, advirtiendo el evidente error que habían cometido al no pitar la posición inválida del Morro García.



Sin embargo, esa jugada no fue la única que ocasionó el enojo del combinado de Núñez. Un penal de Luciano Abecasis sobre Lucas Pratto cuando se marchaba hacia el gol también fue causal de protestas.



"Tremendo penal, por favor. Antes que diga 'no'…", sentenció Gallardo en pleno partido. "Jorge, penal enorme como el estadio. Le gana la posición, se lo lleva puesto", agregó Biscay.



Al finalizar el cotejo, la transmisión oficial entrevistó al Oso Pratto, quien aseguró que había sido falta del hombre del equipo de Mendoza: "El que me conoce sabe que no me tiro. Había ganado la posición para meterme mano a mano, cuando la acomodo con la cabeza siento que no puedo seguir corriendo. Me caigo".



A pesar de esto, Abecasis lo contradijo en una nota con TyC Sports: "Para mí no fue penal, le pregunté a Pratto en el partido y me dijo que lo había tocado. Medio que lo quiero esquivar, y él como que se cayó. Cuando se cae como que me lleva, pero ya estaba medio caído. Para mí no fue penal".



Un tiro libre indirecto por un supuesto pase atrás de Maidana a Franco Armani sobre el final del compromiso levantó aún más la temperatura y generó una nueva protesta del cuerpo técnico a la terna arbitral. Aunque esta vez decidieron abordar a Hernán Mastrángelo, el cuarto juez.



Ya en conferencia de prensa, el Muñeco habló sobre su duro cruce con Baliño y pidió disculpas. "Pido disculpas porque no es una expresión que esté bien, con la sangre caliente se cometen ese tipo de errores", afirmó.



Aunque al mismo tiempo sembró un manto de sospechas sobre las actuaciones arbitrales: "Yo espero que no haya nada raro, ése es mi único anhelo en este momento. Quiero creer; con situaciones como las de hoy se hace difícil".