Una réplica del ARA San Juan inició un recorrido por todo el país

Lunes, 19 de febrero de 2018

Fue construida por vecinos de Comodoro Rivadavia en homenaje a los 44 tripulantes del submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado





La réplica del submarino ARA San Juan, construida por un grupo de vecinos de Comodoro Rivadavia, inició su recorrido por distintos puntos del país para homenajear a los 44 tripulantes de la nave que está desaparecida desde le 15 de noviembre pasado.



"La idea es compartirlo con todos los argentinos y que se hagan homenajes en los lugares que más se pueda", indicó Gonzalo Pérez, miembro de la Agrupación Isabel que participó de la construcción.



La réplica del submarino llegó el miércoles pasado a Trelew donde fue recibida por el intendente de de la ciudad chubutense, Adrián Maderna.



Luego, partió hacia Sierra Grande, en Río Negro, donde reside uno de los padres de los submarinistas. Allí estará entre 8 y 10 días para seguir su recorrido por el norte del país, donde se realizarán diversos homenajes.



La Agrupación Isabel demoró 10 días en crear esta réplica, cuyas dimensiones son de un cuarto del original, y en ella trabajaron entre tres y 15 personas. La construcción consta de 16 metros de largo, 5,80 metros de alto y 4 metros de ancho.



En principio se pensó cortar el submarino para luego ser atornillado, pero finalmente tomaron la decisión de cortar una puerta del galpón donde se hallaba la réplica y trasladarlo de forma completa.





Gonzalo Pérez, relató que la idea de crear esta replica comenzó "por un enojo", porque el primero en hacer un homenaje fue Alemania.



"Íbamos a hacer un mural como el de Caleta Olivia pero mi hermano me dijo 'por qué no hacer en fierro', y ahí comenzamos", relató.



En tanto, aún no está definida la ubicación final de la estructura, que será donada al municipio de Comodoro Rivadavia.