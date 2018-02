Ya rigen los nuevos haberes para jubilados: el mínimo es de $7.660,42

Lunes, 19 de febrero de 2018

Cinco meses después del último aumento, y como se esperaba la semana pasada, los haberes mínimos hoy se volvieron a actualizar, con un aumento del casi 6%. El cambio, anunciado hoy en el Boletín Oficial, es el primero de los ajustes trimestrales previstos.





Los nuevos haberes actualizados se establecieron en $7.660,42 para el mínimo, un aumento de los $7.246,64, y en $56.121,65 para el máximo, por arriba del haber máximo establecido en septiembre del año pasado de $53.090,20. Las bases imponibles también se actualizaron, $2.664,52 y $86.596,10 para los haberes mínimos y máximos respectivamente.



Además de los cambios en haberes jubilatorios, también se anunciaron aumentos en los planes sociales. La Prestación Básica Universal (PBU) llegó a un nuevo tope de $3.619,07 mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) fue establecida en $6.128,34.



Los aumentos anunciados parten de lo establecido por el nuevo Índice de Movilidad Jubilatoria, ley que se pasó en enero de este año y que calcula la fórmula para el ajuste trimestral para que las variaciones se correspondan un 70% con la variación del índice de precios del Indec y el restante 30% con la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en ambos casos en el período julio a septiembre de 2017.



Habló el director de la ANSES



Ayer, el director de la ANSES, Emilio Basavilbaso, volvió a hablar de la la reforma previsional y destacó que "la fórmula anterior no incluía a la inflación". "En los últimos cuatro años, en dos la movilidad fue menor" al aumento de precios.



"Nosotros propusimos una ley y la presentamos en el Congreso, primero en Senadores y después en Diputados", comentó el funcionario sobre la iniciativa que luego se aprobó en el recinto, en medio de disturbios entre la Policía y manifestantes que se opusieron a la norma.



En declaraciones a radio Milenium, el funcionario resaltó que el cálculo de actualización de los haberes que se utilizaba hasta la aprobación de la nueva ley "se hizo en el 2009 cuando Amado Boudou estaba" a cargo del organismo y que en esa fórmula "no se podía poner" el aumento de precios en el cálculo "porque el Indec estaba intervenido".



"En los últimos 4 años, en dos la movilidad fue menor a la inflación. En un año de vacas flacas se recibía menos recaudación", explicó. Por otra parte, el director de la ANSES ratificó que "en marzo, por única vez, se va a pagar un bono de $750 para los jubilados con más de 30 años de aportes y una jubilación de menos de $10 mil". "Para aquellos que no cumplen los 30 años de aporte, la jubilación será de $365, pero la mitad de los jubilados de hoy en día cumplieron con los 30 años de aporte", cerró.



