Luciana Salazar anunció que se reconcilió con Redrado

Lunes, 19 de febrero de 2018

Luciana Salazar confirmó en las redes sociales que una vez más se reconcilió con Martín Redrado. La pareja fue vista celebrando San Valentín en un hotel y si bien en un principio la modelo lo negó, con la publicación de las fotos de esa noche terminó admitiéndolo.



Lo hizo en Twitter, en donde también pidió disculpas por haberlo negado en primer lugar. "Perdón, me siento una tonta de haber mentido con el tema de la foto de San Valentín. Sí estuvimos cenando con @martinredrado y volvimos desde ya hace unas semanas". Luego agregó, en respuesta a un usuario de la red social que la felicitó, que "la realidad es que yo no tenía nada que ocultar, por eso lo cuento".





La reconciliación de la pareja, que lleva más de siete años de intermitencia, llega dos meses después del nacimiento de Matilda, la primera hija de la modelo, y después de una pelea mediática con el político que Luciana calificó como "definitiva". "Yo no quiero saber nada. Creo que se va a arrepentir mucho, pero será cuestión de él, y de cómo está con su conciencia", aseguró en su momento ante la ausencia de Redrado durante el nacimiento de la pequeña.



"No me llamó (por el nacimiento de Matilda), pero tampoco me interesa que me llame, ni siquiera me dio la sensación de que tenga esa intención. Yo duermo tranquila porque sé que hice las cosas muy bien, y no me interesa más nada", expresó Luli hace poquito más de un mes.



Y no fue la única, Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, se quejó en su momento del trato de Redrado con su clienta. "¡Qué feo! Una persona que compartió tantos años al lado de una mujer, con tantos proyectos de vida…", cuestionó desde Miami, donde se encontraba acompañando a Luli.