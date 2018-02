Boca venció a Banfield y sacó más ventaja en la cima

Lunes, 19 de febrero de 2018

Sin redondear un buen partido, el "Xeneize" golpeó de entrada en la casa del "Taladro" gracias al gol de Carlos Tevez y amplió el abismo de ventaja sobre sus competidores





Tres puntos que lo dejan cada vez más cerca del título de la Superliga. El Boca de Guillermo Barros Schelotto volvió a cumplir, sin descollar, como contra Temperley: superó 1-0 a Banfield y es el dueño absoluto del campeonato local desde hace más de 434 días y contando. Carlos Tevez, de cabeza, fue el autor del gol apenas iniciado el partido.



Por la fecha 16 de la Superliga, el Xeneize saltó al terreno de juego del recinto del Sur con la posibilidad de sacarle nueve puntos de ventaja a San Lorenzo (debe el duelo ante Independiente), que ayer venció a Newell's y ratificó su condición de firme perseguidor. Talleres de Córdoba, que en el primer turno igualó con San Martín en San Juan, tiene las mismas unidades que el "Ciclón".



Y a los dos minutos de juego ya empezó a cumplir con su plan: a partir de una jugada elaborada, que Tevez definió como ariete, se puso en ventaja.



Conseguir rápido la diferencia suponía un cheque para manejar el partido para Boca. sin embargo, tal vez apoyándose en que el adversario ofreció una formación poco experimentada, el Xeneize optó por pasarle la responsabilidad del desarrollo. Y planchar el duelo.



El entusiasta Taladro, con empuje y músculos, tuvo una chance concreta para igualar. Ocurrió a los 17′: Fontana, de mediavuelta, remató cerca del poste derecho del arco defendido por Agustín Rossi.





En la primera parte, sólo de a lapsos, Boca exhibió la diferencia de jerarquía. Pero le faltó determinación para matar el encuentro. El debutante Bebelo Reynoso mostró algún pincelazo en la creación, pero sin pesar en acciones de riesgo.



En la segunda etapa, la tendencia continuó. Banfield, buscando con voluntad. Boca, agazapado. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto, a los 17 minutos, pudo haber anotado su segundo tanto. Y uno de los mejores goles del año. El toqueteo derivó en un pase filoso de Tevez, el centro preciso de Pavón y el remate cómodo de Nández, que dio en el travesaño, picó en la línea y salió.





No rematar el partido mantuvo con vida a los jóvenes que presentó Julio Falcioni. Y los pibes cumplieron un dignísimo partido, al punto que, con sus armas, por momentos con ingenuidades, inquietaron al líder de la Superliga.



De hecho, a ocho minutos del epílogo, el atrevido Álvarez, uno de los mejores del elenco local, casi iguala con un tiro desde el borde del área.



Sin embargo, Boca logró acunar la pelota en los últimos minutos. Para asegurar la victoria y el paso arrollador desde los números. La imagen, desde el juego, no resulta la más estética. Pero la tabla de posiciones no le deja espacio al debate.





Las estadísticas indican que el Taladro lleva ocho años sin celebrar una victoria ante su rival de turno. Fue en el Clausura 2010, en un 3-0 que vio los goles de Marcelo Bustamante, Rubén Ramírez y Gabriel Paletta en contra. En aquella ocasión, Boca terminó con dos futbolistas expulsados.



Uno de los puntos más destacados del enfrentamiento es el debut absoluto en el club de Emanuel Reynoso, la joya que llegó desde Talleres sobre el cierre del mercado de pases. Bebelo es titular en el mediocampo en compañía de Nahitan Nández y Wilmar Barrios.



Para que eso suceda, Carlos Tevez ocupa la posición de centrodelantero, a pesar de que en reiteradas ocasiones expresó su disconformidad con esa colocación. El tridente ofensivo lo completan Edwin Cardona y Cristian Pavón.



En tanto, Ramón "Wanchope" Ábila se quedó afuera del banco de suplentes, ya que Guillermo Barros Schelotto se decidió por Walter Bou en ese lugar. Además, Guillermo Sara también fue desafectado por una lesión en su rodilla y el arquero suplente será Javier Bustillos.





Banfield ofrece una alineación alternativa. El motivo de esta determinación se centra en que el próximo miércoles viajará a Uruguay para chocar con Nacional luego de igualar 2-2 como local. Allí tendrá la posibilidad de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una zona que componen Santos de Brasil, Real Garcilaso de Perú y Estudiantes de La Plata.



En ese rubro, Boca ya empieza a prestar atención a lo que será su inicio en el gran objetivo de la temporada: el 1° de marzo viajará a Perú para chocar con Alianza Lima por el primer partido del Grupo H. En tierras incaicas venderán entradas para los fanáticos argentinos a 130 dólares.



Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Mauro Vigliano

Hora: 21:30

Televisación: TNT Sports