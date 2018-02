Carlos Retegui renunció como entrenador de Los Leones Lunes, 19 de febrero de 2018 El técnico de la selección masculina de hockey sobre césped anunció que no seguirá en su cargo a través de las redes sociales. El "Chapa" aseguró que el equipo necesita "un entrenador a la altura de las circunstancias, uno al 101%"



Carlos Retegui renunció a su puesto como entrenador de Los Leones. El Chapa anunció que no seguirá al mando de la selección masculina de hockey sobre césped mediante un comunicado subido a sus redes sociales.



"Ha llegado la hora de nuestra despedida. Sí, la despedida del mejor equipo del mundo. Hoy siento que lo que siempre pregoné, el equipo por sobre el individuo y brindarse totalmente por el mismo, merece un entrenador que esté a la altura de las circunstancias, un entrenador al 101% para seguir cosechando éxitos y nuevas experiencias", escribió el técnico de 48 años en su cuenta personal de Facebook.



El DT explicó lo mucho que le costó tomar la decisión pero que es por el bien de su salud. "Hoy tomo esta difícil decisión por el bien de todos. No fue fácil a pesar de esta relación fraternal que tenemos. Tuve que hacer prevalecer la cabeza por sobre el corazón", manifestó.



Retegui estuvo a cargo del seleccionado de varones desde 2008 cuando reemplazo a Sergio Vigil, equipo con el que consiguió el tercer puesto en el Mundial 2014, las medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2015 y en los Juego Olímpicos de Río 2016.



Los Leones deberán buscar rápido un nuevo entrenador ya que participarán de la Sultan Cup en Ipoh, Malasia, que se disputará entre el 2 y 10 de marzo.