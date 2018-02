Horóscopo para hoy 19 de febrero del 2018 Lunes, 19 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: El trabajo es una cosa y la familia otra, nada de mezclar, de lo contrario te verás envuelto en problemas de difícil solución.



Amor: Si bien tu atractivo está funcionando de maravillas, hay un ser que te ama y está sufriendo profundamente. Ten cuidado.



Riqueza: Más responsabilidades, estás logrando establecerte en una posición laboral más firme y recogiendo los frutos de lo sembrado.



Bienestar: Estás en un muy buen momento para reforzar la relación con tu pareja o con tu familia. Deja de lado las obligaciones. Vuélcate a tu interior.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Recibirás mucho a cambio de tu esfuerzo, pese a que habrá momentos de preocupación. Los más pequeños te darán satisfacciones.



Amor: Hoy ayudarás a que un amigo recupere la confianza. Te preguntarás por qué tú no has seguido esos mismos consejos amorosos.



Riqueza: Hoy puede haber falta de apoyo financiero, dificultades para conseguir préstamos o demoras en el cobro de seguros.



Bienestar: Por una vez razona tus sentimientos, busca los motivos de los mismos. Será mejor para ti, ya que tu seriedad te conducirá al éxito tan deseado.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Jornada oportuna para comenzar todo tipo de reparaciones en el hogar. No dejes pasar el tiempo, comienza hoy mismo.



Amor: Puede que sufras algún tipo de invasión a tu intimidad por parte de tu familia. Trata de marcar límites bien precisos.



Riqueza: Económicamente estás en un buen momento y puedes permitirte unas vacaciones. Organiza un viaje a algún lugar paradisíaco.



Bienestar: Tus conflictos morales o religiosos pondrán en jaque tu estructura de pensamiento. Trata de encontrar nuevas maneras de ver la vida.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tendrás éxito en cualquier tarea que dependa de tu concentración, así superarás la inquietud que te estaba aquejando.



Amor: Parece que se encuentran en un momento de distanciamiento y se complican con discusiones que no los llevan a ningún lugar.



Riqueza: No hay demasiados progresos en asuntos de dinero, pero igualmente es buen momento para trazar planes futuros.



Bienestar: El momento indicado es aquel cuando tú mismo te dices que puedes. En ese momento puede cambiar toda tu existencia, por eso apuesta a pleno a ti mismo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Aventuras que te divierten pero no te satisfacen a pleno. La economía se recompone. Aparecerán viajes por trabajo, tómalo con calma.



Amor: Hoy te sentirás extremadamente seductor y esto te dará mucha seguridad, sobre todo en el sector afectivo y de las amistades.



Riqueza: Se pueden presentar demoras y trabas en nuevas iniciativas y proyectos. Problemas con los sistemas de comunicación.



Bienestar: Analiza el origen de esos estados de desazón que a menudo te aquejan y te ponen al borde de la depresión. Un buen examen de conciencia te aliviará.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu impulsividad hoy estará a flor de piel y deberás tener cuidado con lo que dices porque puedes herir a seres queridos.



Amor: Tu sex appeal estará en baja ya que algunos comentarios de una ex pareja pegarán directamente en tu orgullo. No hagas caso.



Riqueza: Es tiempo de dejar de lado tus anhelos y enfocarte en tus necesidades económicas. Aprovecha cada oportunidad que se presente.



Bienestar: No subestimes el poder de las palabras y sé más cuidadoso con lo que dices. Puede que algún ser querido se sienta herido por tus comentarios.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Sales de la oscuridad a la luz ahora, y los cambios que se están generando en tu vida familiar modifican el resto de los asuntos.



Amor: Aprovecha la oportunidad que te brinda este día de conocer alguien interesante para tu futuro próximo, para abrir tu corazón.



Riqueza: Tu humor estará en su mejor momento. Recibirás buenas noticias y serás reconocido por tu actitud y tu esfuerzo.



Bienestar: No te preocupes en exceso porque corres el riesgo de somatizar enfermedades. Relájate, para estar bien sólo tienes que cuidar el cuerpo como la mente.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Estás sin mucha expectativa de trabajo. Si invaden tu intimidad, te defenderás, porque no toleras presiones y menos las de tu familia.



Amor: Los sentimientos te dan ganas de redescubrir emociones. La relación ganará en intensidad de la mano de una sexualidad plena.



Riqueza: Es hora de abordar los asuntos financieros. No seas reticente en pagar si necesitas asesoría, porque tendrás más tranquilidad.



Bienestar: Atiende las propuestas de ayuda de otros, que se sentirán felices de hacerlo. En estos días, las obras solidarias te harán sentir muy bien.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Estarás ocupadísimo con el trabajo en estos días, algo alejado de tus seres queridos, pero igualmente contento con la vida que llevas.



Amor: Sé más flexible para llegar un acuerdo con la persona que amas. Demasiadas discusiones afectarán la armonía de la pareja.



Riqueza: Surgen dificultades en lo laboral debido a tu necesidad de independencia y por imponer tus puntos de vista a tus compañeros.



Bienestar: Trata de permanecer en equilibrio física y mentalmente. No descuides tu aseo personal y tu tiempo de relax. Evita el estrés cotidiano.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algunos lujos, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.



Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. Deberás esforzarte al máximo.



Riqueza: En tu trabajo se marcará una división entre los que cooperan y los que se proponen destacarse. Fíjate dónde estás.



Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cambia de táctica porque la habitual no funcionará. Sería bueno que pienses bien antes de actuar.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu familia te necesita especialmente. Esperan mucho de ti, resultas necesario para que ellos consigan su equilibrio.



Amor: Actuarás de manera que tu relación de pareja sea más vivaz. Tendrás un muy buen humor que te pondrá en el centro de atención.



Riqueza: Cuida con detalle tu presupuesto y ajústate con rigor al mismo. Con tu actitud puedes conseguir no tener desajustes.



Bienestar: Hazlo tú mismo. Delega lo menos posible y controla tus documentos. Atiende tus compromisos más importantes y el resto se irá acomodando.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Llegarás a destiempo con todas las obligaciones que tienes para el día de hoy. Discúlpate y pide un plazo extra.



Amor: Las circunstancias de la vida harán que te cruces nuevamente con una ex pareja. No temas en volver a encontrarla.



Riqueza: Tu entusiasmo en el trabajo te empujará a apostar por proyectos que te abran nuevos caminos hacia la realización profesional.



Bienestar: No te permitas ver cómo pasa la vida ante tus ojos y tú te conviertes en un espectador, necesitas involucrarte en algún proyecto que te motive.