River empató con Godoy Cruz en un partido marcado por los errores arbitrales

Lunes, 19 de febrero de 2018

Igualaron 2-2. Juan Garro y Santiago Garcia pusieron en ventaja a la visita, pero Rodrigo Mora y Lucas Pratto marcaron la igualdad. Los de Gallardo ganaron solo dos de sus últimos 13 partidos





River mostró una mejoría futbolística pero eso no le alcanzó para quedarse con los tres puntos ante Godoy Cruz. El elenco de Marcelo Gallardo igualó 2-2 ante los mendocinos en el partido correspondiente a la fecha 16 de la Superliga del fútbol argentino. El árbitro Jorge Baliño quedó en el ojo de la tormenta por una serie de fallos que perjudicaron al local.



El primer tiempo tuvo un trámite marcado por el estado psicológico de River. El inicio fue dubitativo debido al mal momento que atraviesa el conjunto "Millonario" y a los numerosos cambios que introdujo Marcelo Gallardo. Eso fue aprovechado por Godoy Cruz para marcar dos goles. El descuento sobre el final de la etapa le dio un baño de ilusión al elenco local, que recuperó las riendas del partido y estuvo muy cerca de irse al descanso con la igualdad.





A pesar de que la primera jugada de peligro del partido fue un remate de Nicolás De la Cruz que se estrelló el palo, Godoy Cruz fue el que dio dos golpes que sumieron al local en un gran desconcierto. A los 12′, tras un grosero error en la salida y una fallida cobertura del arquero Franco Armani, Juan Garro dispuso el 1-0.



Todo era confusión en River, al que no le cobraron un penal tras una falta sobre Lucas Pratto en el área. Para colmo, los mendocinos ampliaron la cuenta con un gol de Santiago "Morro" García, quien estaba claramente adelantado, pero que dejó al desnudo otra falencia en la salida del "Millonario".



Parecía que los de Gallardo estaban vencidos y que no encontraban la salida a su mal momento, pero Rodrigo Mora encendió la llama de la ilusión. Tras una buena acción de Juan Fernando Quintero y una magistral habilitación de taco de Pratto, el uruguayo marcó el descuento que metió a River nuevamente en el partido.



Incluso, el conjunto de Núñez pudo lograr el empate antes del descanso, pero el arquero Leonardo Burián le tapó un mano a mano a Mora y, en el rebote, De la Cruz definió desviado con el arco vacío.





River logró sostener la intensidad en el comienzo de la segunda parte. Así, a los 5′, Mora cedió para De la Cruz y el uruguayo mandó el centro atrás para la entrada goleadora de Lucas Pratto, que firmó su primer tanto con la camiseta de "La Banda".



El equipo de Gallardo sostuvo el ritmo ante un Godoy Cruz que apostaba a la contra. El local perdió intensidad cuando el entrenador introdujo los cambios de Ignacio Fernández e Ignacio Scocco por Zuculini y Pratto, respectivamente.



El partido llegaba a su fin, pero aún quedaba tiempo para una polémica más. A los 35′, Jonatan Maidana cruzó en el área para cortar un ataque y Franco Armani tomó la pelota dentro del área. Erróneamente, ya que no había sido un pase, Baliño cobró un tiro libre a solo centímetros de la línea de gol, lo que puso a Godoy Cruz al borde del tercer gol. En la ejecución, el remate se fue por arriba del travesaño, pero el mal humor de los jugadores locales con el árbitro ya era más que evidente. Ya no hubo tiempo para más y fue empate.



River ganó solo dos de sus últimos 13 partidos en la Superliga y, con 19 puntos, está muy lejos de los puestos de vanguardia y por fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.



En tanto que Godoy Cruz acumula cinco partidos sin caídas (venía de dos triunfos en fila) y está cuarto en el torneo, con 28 unidades, nueve por debajo del líder Boca Juniors.