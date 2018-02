Macri cuestionó a la Cámara que confirmó el procesamiento del policía Chocobar

Sábado, 17 de febrero de 2018

El Presidente reiteró su defensa del efectivo y también criticó a Eugenio Zaffaroni. "Seguro que llamó a los jueces para felicitarlos", sostuvo con ironía durante una conferencia de prensa







Mauricio Macri volvió a defender la actuación del policía Luis Chocobar y cuestionó duramente la decisión de la Cámara del Crimen, que ratificó el procesamiento del efectivo de la Policía Local de Avellaneda.



Al respecto, el Presidente afirmó que "como ciudadano" no entiende la causa judicial contra el efectivo que "perseguía a un asesino".



"Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien pero en el último instante se excedió. Estamos hablando de un policía que perseguía a un asesino", sostuvo el mandatario.







"No sé qué esperan esos tres jueces. ¿Pretendían que lo dejara escapar?", manifestó el líder del PRO, quien resaltó que si el turista estadounidense atacado está vivo "es por mérito del médico y del policía que evitó la puñalada número 11". Y agregó: "Espero que en las siguientes instancias entiendan lo que queremos una gran mayoría de vivir en paz".





Los jueces a los que se refirió Macri son Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini, integrantes de la Sala IV de la Cámara del Crimen, que confirmó el procesamiento de Chocobar.



El Presidente también cargó contra el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien en los últimos días expresó su deseo de que el gobierno de Cambiemos no llegue a término. Macri se expresó con ironía y dijo que "seguro que Zaffaroni llamó para felicitar" a los jueces que fallaron contra Chocobar.



"Tenemos que abandonar definitivamente la intolerancia como medio de convivencia en el país. Lo que expresa Zaffaroni es una expresión minoritaria. Lamento este tipo de actitudes que tiene", sostuvo el mandatario.



Y agregó: "Necesitamos que todos repudiemos ese tipo de actitudes, porque van en contra de nuestro futuro. Si el camino que hemos propuesto no funciona, para eso están las elecciones".





El Presidente realizó estas declaraciones junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una conferencia de prensa brindada en Chapadmalal, donde los funcionarios realizan un encuentro desde el jueves.



Más temprano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por Fernando De Andreis, también habían respaldado a Chocobar al asegurar que en el caso del turista apuñalado en La Boca "hizo lo que tenía que hacer".