Racing derrotó a Lanús y sueña con la Copa Sudamericana

Sábado, 17 de febrero de 2018

Alejandro Donatti, Ricardo Centurión y Augusto Solari marcan los goles del local en el triunfo por 3-1. Descontó Román Martínez. Los dirigidos por Eduardo Coudet ingresaron en puestos de clasificación al certamen continental







Racing es un equipo cada vez más sólido y ordenado. Su desempeño dentro del campo de juego crece y los resultados lo acompañan. Esta vez, venció a Lanús por 3-1 en el Cilindro de Avellaneda, en un partido válido por la fecha número 16 de la Superliga del fútbol argentino.



"El Granate" tuvo un gran inicio y al minuto de juego generó la primera chance clara para abrir el marcador. Tras un tiro libre, Nicolás Thaller cabeceó en el área y la pelota se estrelló en el travesaño. En el rebote, el balón pegó en el arquero Juan Musso y salió muy cerca del palo.





Sobre los 5' llegó la gran polémica del encuentro. Lautaro Acosta se metió en el área por la izquierda y Alejandro Donatti lo bajó. El árbitro Germán Delfino no sancionó penal -a pesar de los reclamos del elenco visitante- y decidió seguir el juego.



Tras el furioso arranque de Lanús, "La Academia" emparejó el trámite. Se paró más adelante en el campo de juego y llegó al gol: a los 28', Donatti saltó más que todos a la salida de un córner y conectó un cabezazo al segundo palo para celebrar el 1-0.





El elenco de Avellaneda pudo ampliar la cuenta sobre los 38', pero el arquero Esteban Andrada le negó la conquista a Lisandro López con una buena atajada. En el cierre de la etapa, los dirigidos por Ezequiel Carboni se fueron en busca del empate: Alejandro Silva probó dos veces pero un rebote en la defensa y una buena intervención de Musso evitaron que la visita lograra la paridad antes del descanso.



La segunda parte fue casi un monólogo de los de Eduardo Coudet. A pesar de que a los 9' sufrió la salida de Lisandro López por lesión, el elenco de Avellaneda supo reponerse y tomar las riendas del encuentro. A los 18', en una contra letal que condujo Matías Zaracho, Andrada le tapó el remate a Lautaro Martínez y en el rebote apareció Ricardo Centurión para sellar el 2-0. Tres minutos después, Augusto Solari decretó el 3-0 tras una buena acción de Lautaro.



El "Ole, ole" comenzó a bajar desde las tribunas del Cilindro para celebrar la supremacía del conjunto del "Chacho", que no vio peligrar la victoria ni siquiera con el descuento de Román Martínez, de cabeza tras un tiro libre, a los 30'.





Fue la tercera victoria consecutiva para Racing, que suma 25 puntos en la tabla de posiciones y se mete dentro de los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, muy cerca de la zona de Libertadores.



Lanús, que venía de ganarle a River, no pudo escapar de la irregularidad y quedó con 18 unidades, muy lejos de la pelea por las Copas y, aún más de la cima del certamen, que está en manos de Boca Juniors, con 37





Estadio: Presidente Perón (El Cilindro)

Árbitro: Germán Delfino

Televisación: TNT Sports