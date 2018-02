Los ministros llegaron a Chapadmalal con temor a recortes y a perder sus puestos

Viernes, 16 de febrero de 2018

Esta semana circularon rumores en distintos despachos, que fueron desmentidos. Es el segundo retiro que realiza el Gobierno. Para cuatro ministros es su primera experiencia





En varios despachos ministeriales se especula con que puede haber anuncios al término de los dos días de retiro en Chapadmalal, y hasta temen que se reduzca la planta ministerial o que algún funcionario sea nominado y se quede afuera de su puesto. El clima de incertidumbre interno es innegable y se percibe. Sin embargo, una alta fuente del Gobierno lo desmintió: "No se prevén anuncios" en la conferencia de prensa que se dará el sábado, al término del encuentro que durará dos días.



El Presidente, el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, los 22 ministros y el secretario general salieron el jueves por la tarde en dos aviones desde Aeroparque. La vicepresidente Gabriela Michetti los esperó en Chapadmalal, porque recorrió durante miércoles y jueves las playas accesibles en Villa Gesell, Pinamar y Mar del Plata, y se quedó en la zona.



Mauricio Macri llegó a Camet y desde ahí se subió a un helicóptero que lo dejó a las 7 de la tarde en la villa presidencial. Los demás viajaron en autos y combis hasta el conjunto de 19 chalets de la Unidad Turística de Chapadmalal, que serán ocupados por dos o tres funcionarios, ya que no alcanzan uno para cada uno.





Para algunos ministros se trata de su primera experiencia. Nicolás Dujovne, Alejandro Finocchiaro, Jorge Faurie y Luis Miguel Etchevehere no estaban en el Gobierno cuando el 2 y 3 de diciembre de 2016 se hizo el primer retiro, unos días antes de cumplir un año de gobierno. Difícil que Alfonso Prat-Gay, Esteban Bullrich, Susana Malcorra y Ricardo Buryaille le hayan transmitido la curiosa experiencia de compartir dos días, con sus noches, a sus sucesores en el cargo, pero son los que viajaron más preparados.



Por lo menos, tanto el ministro de Hacienda, como el ministro de Educación hicieron presentaciones para exponer ante sus pares. En cambio, ministros con mayor experiencia en el Gabinete, como Patricia Bullrich (Seguridad), Gustavo Santos (Turismo) y Pablo Avelluto (Cultura) solo ordenaron los desafíos que tendrán en el 2018 y los dirán sin el respaldo de imágenes.



Obviamente, la situación de la economía será un asunto que todos querrán conocer especialmente. Repasar las variables y los pronósticos será un tema sobre el que existirá una dedicación especial en tiempo y debate. Hay inquietud en muchos funcionarios por los magros resultados del gradualismo y una inflación que no logra domesticarse y hace al país poco atractivo para los inversores por sus altos costos en dólares. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el análisis de la deuda, también atraerán la atención del equipo.



En diciembre de 2016, el retiro sirvió para descomprimir los ánimos en un año muy difícil, el primero de la gestión, que terminó con 40% de inflación y una economía a la que le costó encontrar su piso. La obsesión de Macri, por entonces, era homogeneizar al equipo, lo que no pudo lograr durante el encuentro en Chapadmalal. Unos días después, el 26 de diciembre, Prat-Gay salía elegantemente eyectado.





La preocupación del Presidente hoy es que los cambios lleguen a la vida cotidiana de los argentinos. Sabe que hay malhumor, pero confía en el rumbo. Mientras tanto, su obsesión está centrada en quitarle trabas a la producción, que "se liberen las energías creativas", según confió un funcionario. "La pelea contra los sindicalistas que se resisten a acompañar las transformaciones se inscribe dentro de ese marco", agregó.



La Unidad Turística de Chapadmalal es un complejo de 19 chalets, con muelle, mirador, pileta, canchas de tenis y helipuerto, que a principios de 2016 fue inventariado por la Secretaría General de la Presidencia, que encontró al lugar en elevado estado de deterioro, aunque logró acondicionarlo de un modo austero pero funcional, lo suficiente como para dar albergue al Gabinete nacional.



Fue construido entre 1943 y 1952 por los gobiernos de Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón. Entre esos años se impulsó una innovadora política de turismo social y obrero con epicentro en Chapadmalal y Mar del Plata. Perón solo viajó en 1954, en ocasión del Festival Internacional de Cine.