"La maternidad me realiza, yo soñaba con formar una familia" Viernes, 16 de febrero de 2018



María Susini (40) y Facundo Arana (45) se casaron en 2015 y son padres de India (9) y los mellizos Yaco y Moro (8). Este verano, la familia se instaló en Mar del Plata para acompañar al actor que está protagonizando el espectáculo Los puentes de Madison, con Araceli González.



Hace unas semanas, el galán quedó involucrado en medio de una gran polémica por sus dichos con respecto a la realización de la mujer a partir de la maternidad. Al recibir muchísimas críticas en las redes sociales, incluso de muchas famosas, salió a pedir disculpas.



Todo comenzó cuando le preguntaron por el embarazo de su ex, Isabel Macedo, en Intrusos. "Yo estoy muy feliz por ella, estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí verdaderamente se realiza. Por supuesto que después te realizas con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos, ustedes ya lo saben, pero verla madre es extraordinario, rezo para que todo vaya bien, y la veo realizada. Como mujer primero, porque encontró al hombre de su vida, y como madre ahora, o sea que está realizada completa, me pone absolutamente feliz por ella", respondió Arana.



En una entrevista con la revista Hola, su esposa también opinó sobre el tema y explicó cómo cambió su vida a partir de la llegada de India hace nueve años: "Me llenó el alma, me dio alegría. Tener un hijo es muy importante, es una fuerza que se lleva puesta a cualquier otra cosa. Si me preguntás concretamente si la maternidad me realiza, ¡por supuesto! Yo soñaba con formar una familia".



Además, contó por qué decidió bajar el nivel de trabajo y exposición, tras convertirse en madre: "Fue inconscientemente, no planeado. Tuve la suerte de poder hacerlo, porque quería quedarme en casa. Seguí desfilando, haciendo campañas o conduciendo, porque es lo que me gusta, pero con bastante menos intensidad. Cuando llegaron los mellizos, fue un poco más notorio que había bajado un cambio con el trabajo, pero jamás me corrí del todo".



Con respecto a la crianza de sus tres hijos, María comentó: "Por suerte, tenemos la misma línea de pensamiento y la crianza de los chicos la armamos juntos. Él colabora y está recontra presente. Ahora que los chicos son más grandes, cuando me están pasando por arriba, Facu se muestra más firme. Es un juego de roles interesante y divertido para nosotros".



Cuando le preguntaron cuáles eran los aspectos que más la enamoraban de Arana, respondió: "Es la persona más adorable, amorosa y bondadosa que conocí. Facu es amable y caballero tanto con una mujer como con un hombre. Acá es donde él hace realmente la diferencia y te puedo asegurar que no es ningún machista. Defiende y valora a quien sea que esté sufriendo o necesite una mano".



Por último, explicó por qué decidieron casarse tras cinco años de estar en pareja y con tres hijos: "Fue cuando Facu tuvo el incidente en el Everest [en febrero de 2012, el actor intentó hacer cumbre, pero, a los diez días de la travesía, un edema cerebro pulmonar coartó su sueño]. No sentíamos una necesidad loca de casarnos, pero cuando fui a buscarlo, pidió que un helicóptero nos llevara a la montaña. Y frente a un monje tibetano, en un templo milenario, donde el aire es puro y se respira la naturaleza en su máximo esplendor, me propuso casamiento".