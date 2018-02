Usaron su imagen para promocionar un producto para adelgazar

Viernes, 16 de febrero de 2018

El conductor denunció en Facebook una falsa noticia que aseguraba que en el 2018 dejaría todo para dedicarse a una empresa de insumos para bajar de peso





Marcelo Tinelli se mostró furioso luego de que usaran su nombre y su imagen para promocionar un producto para adelgazar: "Es una estafa tremenda", aseguró el conductor.



En las últimas horas comenzó a circular una falsa publicación que aseguraba: "Tinelli anunció su retiro del mundo del espectáculo en el 2018 para enfocarse en su exitoso negocio para la pérdida de peso".



Además, agregaba que el conductor había invertido "millones de pesos" en la compañía, de nombre Tone 360.





Enojado, Tinelli utilizó su cuenta de Facebook para asegurar que se trataba de una farsa: "No tengo nada que ver con ningún producto para bajar de peso. Por favor, no se dejen engañar, es una estafa tremenda. Ayúdenme a compartir".



No es la primera vez que esta empresa utiliza el nombre de algún famoso sin su consentimiento para promocionarse. Hace poco había hecho lo mismo con Malena Guinzburg y con Paula Chaves.





"¡Nunca tomé eso y les diría que nadie lo tome porque si mienten así, no quiero ni pensar lo que tiene!", dijo en ese momento, enojada, la panelista de Morfi, todos a la mesa.