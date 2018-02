Así viven en un pueblo salteño camino al Tren a las Nubes

Viernes, 16 de febrero de 2018

Unas 250 personas quedaron sin acceso a recursos básicos tras las inundaciones. Quebrada del río Toro está a 140 km de la capital





El paraje es conocido por muchos turistas por ser una de las primeras postales de la travesía del Tren a las Nubes, el ferrocarril que atraviesa la puna salteña y finaliza en el Viaducto La Polvorilla, a 4200 metros de altura. En la Quebrada del río Toro, a 140 kilómetros de la capital provincial, unas 250 personas están aisladas y sin acceso al agua tras las fuertes inundaciones que azotaron el norte argentino.



Una de las consecuencias de las lluvias fue el deterioro de la ruta provincial 127 que comunica a Las Cuevas, sobre la ruta nacional 51, con El Toro y El Palomar.



Por la falta de agua, la población está empezando a padecer enfermedades gástricas. El agua de pozo, usualmente turbia y no potable, es la única forma de abastecerse del recurso hidríco debido a la ruptura de las cañerías de la red sanitaria.



La ruta 127 camino hacia Finca El Toro, donde está radicada la comunidad, es de tierra. Se trata de una región complicada, con médanos y piedras y expuesta a los fenómenos climáticos. Una intensa precipitación tiende afectar de manera sensible el tránsito de camiones y vehículos por la zona, y por lo tanto, el abastecimiento de productos de subsistencia.





Hasta hace unos días el aislamiento era total. Pero desde el municipio de Campo Quijano confirmaron a Infobae que la ruta ya fue despejada y transitable por Vialidad provincial, aunque mantiene algunos accidentes por su característica pedregosa.



Así lo constató el Comité de Emergencia Municipal de Campo Quijano, integrado por las "fuerzas vivas" del distrito. Ayer los miembros del Comité mantuvieron una reunión para abordar las dificultades que está atravesando la comunidad de Finca del Toro. En estos días, continuarán con la asistencia de agua potable para las 250 personas del paraje.





"Llevamos alrededor de 200 litros, pero no alcanza. La gente no tiene agua para beber. Sus casitas de barro están apenas aguantando la embestida de las lluvias y el viento. El frío cala hondo. Algunos de estos vecinos están muy asustados. Nadie los ha socorrido en estas semanas de tormentas", indicó Manolo Copa al diario El Tribuno de Salta, integrante de la Cooperativa Teki Masi y del consejo originario de Tastil.



En la semana llegaron los camiones con los bidones de agua. Una de las preocupaciones es la escuelita de montaña Severo de Zequeira, cuyo tanque de reserva está lleno de barro, colapsada y fuera de funcionamiento. En unas semanas comenzarán las clases.



En materia de salud pública, el hospital de San Antonio de los Cobres, dependiente del homónimo departamento, envía un agente sanitario por semana a la zona, pero desde hace tiempo que no asiste al lugar. Este tipo de circunstancias hace florecer las enfermedades en el área y dejan en riesgo a la población.