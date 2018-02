Los profundos cambios que propone Gallardo para sacar a River de la crisis

Viernes, 16 de febrero de 2018

El "Muñeco" introduce cuatro cambios para recibir a Godoy Cruz el domingo desde las 19.15. Dos de las modificaciones son por bajo rendimiento





En el entrenamiento de ayer había ensayado con dos equipos, en busca de las variantes que saquen a River de la crisis futbolística de resultados en la que se encuentra inmersa. Hoy, Marcelo Gallardo dejó el laboratorio y fue a lo concreto: probó un equipo con cuatro cambios para recibir a Godoy Cruz el domingo desde las 19.15.



Por Enzo Pérez (suspendido por acumulación de amarillas) y Gonzalo Martínez (inesperada baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda), el Muñeco testeó a Bruno Zuculini y Nicolás de la Cruz. Es decir, llegó la hora de que el ex Racing divida la mitad del campo con Leonardo Ponzio. Y el uruguayo buscará hacer valer su gambeta vertical para que el millonario no extrañe al Pity.





Los otros dos cambios son por bajo rendimiento. Jonatan Maidana vuelve al conjunto titular en lugar de Javier Pinola. El ex Boca aceptó continuar en el club, desechando una oferta del fútbol de Estados Unidos, con la promesa de que contaría con chances de jugar. Aquí, la renovación de la confianza para el zaguero, de 32 años.



Ignacio Fernández lleva varios encuentros sin encontrar el pase preciso ni la lucidez que lo transformó en pieza fundamental. Por eso, Gallardo buscará hallar volumen de juego a partir del ingreso del colombiano Juan Fernando Quintero, otra de las apuestas del mercado de pases.



Franco Armani; Gonzalo Montiel, Maidana, Lucas Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Zuculini; Quintero, De la Cruz; Ignacio Scocco y Lucas Pratto, sería la alineación que saldrá al Monumental con el objetivo de cambiar la racha.