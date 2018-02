"Neymar es un niño mimado, estamos creando un monstruo" Sábado, 17 de febrero de 2018 El ex futbolista brasileño Walter Casagrande criticó duramente al crack del Paris Saint Germain tras la derrota ante el Real Madrid por la Champions League



Luego de la caída del PSG en el Bernabéu ante el Real Madrid, han llovido varias críticas contra Neymar, quien no tuvo un buen partido y su equipo corre riesgo de ser eliminado de la Champions League. Una de las más duras fue la de Walter Casagrande, ex delantero brasileño.



En declaraciones a SporTV, Casagrande criticó duramente al crack brasileño del PSG por su actuación en el Santiago Bernabéu. "Me incomoda que la mayoría de los aficionados y de los medios sigan dando palmaditas en la espalda a Neymar. Demostró varias veces comportamientos no apropiados en un colectivo", disparó.



El ex jugador del Corinthians, quien tuvo un paso por el FC Porto, el Ascoli y el Torino en Europa, mostró temor por que las actitudes de Neymar podrían costar caro a Brasil en el Mundial de Rusia 2018: "Ayer se llevó una tarjeta en el primer tiempo. Con una falta en el segundo lo habría echado el árbitro. Sería desastroso si lo hiciera en el Mundial".





Casagrande, quien jugó el Mundial de México '86 con Brasil, dijo que Ney no está a la altura de los grandes cracks de la historia del fútbol y dijo que una posible tranferencia podría empeorar la situación.



"Hablan de llevarlo a otro lado porque no combina bien con Cavani. Estamos creando un monstruo y el problema es que algunos lo consideran un genio. Neymar no tiene la calidad de Messi, Maradona o Cristiano Ronaldo, que pueden o podían resolver un partido en cualquier momento", sentenció.