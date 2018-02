Un futbolista de Primera le donará médula ósea a su hermano que padece leucemia Sábado, 17 de febrero de 2018 "Soy el único familiar compatible. Me llena de orgullo y me hace sentir muy bien ser donante", expresó Cristian Villagra, futbolista de Atlético Tucumán, quien por el trasplante permanecerá alejado de las canchas hasta marzo



Cristian Villagra tuvo un gesto que lo enaltece como ser humano. El defensor de Atletico Tucumán entendió que el fútbol pasa a un segundo plano cuando en el medio se encuentra un familiar que necesita ayuda debido a una grave enfermedad. Es por eso que el defensor de 32 años no dudó a la hora de decidir que se transformaría en el donante de médula ósea de su hermano, que padece de leucemia.



"Uno por ahí nunca piensa que puede llegar a pasar por esta situación. Hay que estar cerca y ayudar en lo que más se pueda. Ser un donante me llena de orgullo y me hace sentir muy bien", expresó.



El lateral del "Decano" no jugará ante Argentinos Juniors este fin de semana por una sobrecarga en el isquiotibial, sufrida en el último juego ante San Martín de San Juan, y permanecerá por alrededor de 15 días alejado de las canchas por el trasplante.



"Hace 3 ó 4 meses me vengo haciendo estudios y soy el único familiar compatible. La próxima semana es el trasplante de médula ósea, por eso estaré en Tucumán volviendo a los entrenamientos los primeros días de marzo", contó el "Kity" en diálogo con El Deportivo 12, que emite LV12.



El ex futbolista de Rosario Central y River admitió que "es difícil abstraerse" del tema de la enfermedad de su hermano y que eso "a uno le afecta", sobre todo por ser un familiar tan cercano. Y agradeció el respaldo del club tucumano: "Acá lo saben todos, me apoyaron y me dieron palabras de aliento. Sólo tengo palabras de agradecimiento".