Así sería la Superliga 18/19, que traería el nacimiento de un nuevo torneo Viernes, 16 de febrero de 2018 En la reunión de Comité Ejecutivo, los representantes de los clubes decidieron no modificar el estatuto, por lo que recién habrá cuatro descensos y dos ascensos a mediados de 2019.

El formato de la segunda edición de la Superliga también sería a una rueda. Y en los fines de semana ociosos se jugaría la Copa de la Superliga



La reunión de Comité Ejecutivo de la Superliga, que se llevó a cabo esta tarde en Puerto Madero, arrojó algunos datos concretos respecto de cómo se desarrollará el fútbol de elite en Argentina en la próxima temporada. En el encuentro, que estuvo encabezado por el presidente Mariano Elizondo, se definió que los clubes respetarán el estatuto y no habrá descensos a fin de año. Y hay un formato de competencia que ya toma fuerza, y que será tratado en el próximo encuentro.



Al final de la presente edición de la Superliga, como ya estaba estipulado, habrá cuatro descensos y dos equipos ascenderán desde la B Nacional. Y por ahora el fútbol argentino no se alineará con el calendario Conmebol, es decir, continuará con sus certámenes de agosto a junio, excepto por la Copa Argentina.





La confirmación implica que no habrá descensos a fin de año, una especulación que había tomado cuerpo. La segunda edición de la Superliga también comenzará en agosto, con 26 conjuntos. Cuatro descenderán en junio de 2019 y dos representantes de la BN se sumarán a Primera.





Hoy la opción que reúne mayor consenso es la de un torneo largo, a una rueda, como se está desarrollando la edición actual. Como contaría con 25 fechas, sobrarían fines de semana. En consecuencia, crecen las posibilidades del nacimiento de un nuevo torneo: la Copa de la Superliga.



Se trataría de un certamen de eliminación directa, símil Copa Argentina, que ocuparía los fines de semana ociosos. Como la Superliga estará compuesta por 26 instituciones, podrían jugar como "invitados" los seis mejores clasificados de la B Nacional, para que la llave la integren 32 contendientes.



Las definiciones en cuanto al formato llegarán en el próximo cónclave. Mientras tanto, la AFA deberá resolver cómo se disputará la B Nacional 2018/2019, que también está en debate.



Hay un proyecto que contempla el ascenso masivo de equipos del Federal A y de la Primera B Metropolitana hasta completar 40 cupos, es decir, 20 del Interior y 20 de los directamente afiliados, y regionalizar la competencia. Así como el proyecto tiene sus adeptos, también cuenta con encendidos detractores.



Por lo pronto, el dato concreto: solo cuatro clubes padecerán la frustración del descenso durante 2018. Y un nuevo torneo, la Copa de la Superliga, asoma como una nueva estrella para bordar cerca del escudo del que se consagre campeón.



El reparto de los ingresos



Elizondo les informó a los clubes el dinero que está ingresando por sponsoreo y las fechas de pago. Es la primera vez que los clubes de Primera División percibirán dinero no proveniente de los derechos audiovisuales. El monto total es de 67 millones de pesos.