Un giro inesperado podría dejar a Paolo Guerrero sin el Mundial

Jueves, 15 de febrero de 2018

La Agencia Mundial Antidopaje apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte el fallo de la FIFA que le redujo seis meses su sanción





Este miércoles, Paolo Guerrero recibió la peor noticia de 2018, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) la reducción de seis meses que la Comisión de Apelaciones de la FIFA había anunciado sobre el fallo original de un año que lo marginaba del Mundial de Rusia 2018.



El abogado del delantero peruano, Juan de Dios Crespo, así lo confirmó al canal Latina Deportes. "La madrugada nos trajo una noticia que nos puede preocupar. No es, digamos, definitiva, ​pero sí puede preocupar. Juan de Dios Crespo confirmó que la Agencia Mundial Antidopaje apelará ante el TAS el hecho de que la FIFA haya reducido la sanción a Paolo Guerrero", reveló en vivo el periodista Eddie Fleischman.



Esto sucede justo cuando la defensa de Guerrero planteó ante el TAS una apelación para anular completamente la sanción del delantero y permitirle volver a jugar lo antes posible. Con ese panorama, lo peor que podía suceder era que su recurso fuese rechazado y la sanción, de seis meses, no se cambiase. Pero esta noticia puede arruinar sus planes.





La AMA busca que el castigo vuelva a ser de un año, por lo que en caso de ser aceptado se perderá el Mundial de Rusia 2018 y ya no habrá más instancias de apelaciones.



Actualmente, Guerrero se está entrenando en Buenos Aires, y el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, busca que su falta de ritmo en los campos de juego no lo perjudique, para que pueda estar preparado para Rusia 2018.





Al delantero de 34 años le dio positivo el test por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, que está incluido entre los estimulantes prohibidos por la AMA, durante el partido en el que la Argentina y Perú se enfrentaron el 5 de octubre de 2017 durante las Eliminatorias Sudamericanas.



"Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada", había expresado el pasado mes de noviembre en diálogo con Canal N.





La FIFA le impuso una sanción de un año, pero la defensa del futbolista logró que la Comisión de Apelaciones de la FIFA lo redujera a seis meses gracias al aporte de una nueva prueba.



Mientras Perú clasificaba para el Mundial al ganarle a Nueva Zelanda 2-0 en el repechaje, los abogados de Guerrero llevaron muestras capilares para analizar en Brasil y en Canadá, y los resultados dieron negativos en cocaína.



Ahora, este nuevo e inesperado giro vuelve a poner en duda la presencia del ex Corinthians y Bayern Múnich, entre otros grandes equipos,en el Mundial de Rusia 2018.