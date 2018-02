Karina confirmó que no se reconcilió con el "Kun" Agüero Miércoles, 14 de febrero de 2018 La cantante aseguró que no tiene planes para este 14 de febrero, en el Día de los Enamorados.



La Princesita Karina blanqueó en cómo quedó la relación con el futbolista Sergio "Kun" Agüero: "La verdad es que no nos reconciliamos", dijo en una entrevista con Infama. Consultada acerca de si fue ella el motivo de inspiración de los cuatro goles del delantero el último fin de semana, la cantante fue directa: "Yo no soy la razón".



La Princesita aseguró que este 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, no tiene planes con nadie. "Voy a comer pochoclos y mirar películas, porque me parece que esa fecha es como marketing, comprar regalos y cosas. Después… qué se yo, el Día de los Enamorados puede ser todos los días", aseguró la cantante.



El domingo, Karina fue invitada al programa de Mirtha Legrand. Dueña de un perfil bajo, la cantante de cumbia prefirió no sentarse a la mesa y solo dar un show musical en el cierre del ciclo.



Más allá de que no tuvo la posibilidad de entrevistarla, la conductora igualmente se las rebuscó para hacerle algunas preguntas que sorprendieron a la intérprete. "¿Viste cuántos goles metió el Kun?". La cantante esquivó el tema de una manera elegante: "No lo vi, porque estaba viniendo para acá".





Pero Mirtha siguió insistiendo con el tema. Minutos antes de que arrancara el show frente a cientos de personas, la conductora le consultó: "¿En qué calle vivís, en Agüero?". "Hace chistes", señaló la intérprete de "Corazón mentiroso", un poco incómoda.