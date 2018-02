Charly García realizará un show en el teatro Coliseo Miércoles, 14 de febrero de 2018 El ex Serú Girán presentará "La Torre de Tesla" este jueves a las 20:30, según anunció el productor musical José Palazzo. Las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles



Charly García regresará esta semana a los escenarios porteños. Con poca anticipación, el productor musical José Palazzo anunció en las redes sociales que el cantante dará un show en el teatro Coliseo este jueves 15.



El ex Serú Girán presentará a partir de las 20:30 "La torre de Tesla" y estará acompañado por un grupo de músicos, como el Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega, Kiuge Hayashida y Toño Silva, entre otros.



Unas 48 horas antes, José Palazzo fue el encargado de dar a conocer a través de Instagram los detalles del recital. Según explicó, fue el mismo Charly quien decidió que todo se organizara a último momento.







Quienes deseen ver el espectáculo podrán adquirir las entradas a partir de este miércoles 14 en el teatro Coliseo (Marcelo T. De Alvear 1125) o por la página de Ticketek a partir de las 11 de la mañana (por orden de llegada).





Los precios de las entradas para el recital del ex Sui Generis arrancan desde los 600 pesos (más 65 pesos del costo del servicio) hasta 1800 pesos (más 200 pesos). Se podrán comprar hasta cuatro tickets por usuario.





A mediados de enero, Charly García y el Zorrito Von Quintiero tocaron en un club de jazz y restaurante, ubicado en Punta Ballena, en Maldonado, Uruguay. El artista realizó un show sorpresa con su amigo y colega que cumplió 52 años.



En marzo de 2017, había presentado su último disco Random en el Centro Cultural Caras y Caretas. En esa oportunidad, asistieron unas 385 personas que leyeron una carta que el artista subió a su cuenta de Facebook anunciando el show y corrieron hacia el teatro en busca de una localidad.