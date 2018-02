Rusia continúa la búsqueda de los restos de las víctimas del avión caído

Lunes, 12 de febrero de 2018

Los cuerpos de los pasajeros y tripulantes quedaron diseminados a lo largo de un kilómetro. Una cámara de seguridad captó el momento en que la nave cae a tierra







Equipos búsqueda continúan este lunes la recogida de cuerpos y fragmentos del avión de pasajeros AN-148 que con 71 personas a bordo se estrelló este domingo en las afueras de Moscú sin que hubiera supervivientes, sin que se determine aún la causa de la tragedia.



Entre las hipótesis que los investigadores están examinando están las condiciones climáticas, los errores humanos y la situación técnica del avión. La tripulación de la aeronave no envió ninguna señal de socorro.



Los expertos están analizando una caja negra recuperada entre los restos y fragmentos del avión. Imágenes de una cámara de seguridad que captaron parte de lo sucedido muestran lo que parecía una gran bola de fuego surcando el cielo.



"Las ventanas retumbaron", comentó a los medios locales una vecina de la zona.



"Los trabajos se llevan a cabo de manera ininterrumpida. Planeamos que la fase principal de la búsqueda tendrá una duración de siete días", dijo a la prensa el titular de esa cartera, Vladimir Puchkov. Explicó que la labor de los equipos de búsqueda se ve dificultada por la dispersión de los fragmentos de la aeronave, la nieve y las características del terreno.



Los restos humanos y del fuselaje se extienden por un radio de un kilómetro alrededor del lugar del accidente, según los investigadores.



Las autoridades rusas de momento no han adelantado ninguna hipótesis sobre las posible causas del siniestro del avión y se han limitado a señalar que están abiertas todas las líneas de investigación.



El aparato que realizaba el vuelo regular 6W 703 entre Moscú a la ciudad de Orsk, en el sur de los Urales, había despegado minutos antes del aeropuerto Domodédovo. A bordo del AN-148 se encontraban seis tripulantes y 65 pasajeros, tres de ellos niños.



En un comienzo, las autoridades comunicaron que todos los ocupantes del avión eran ciudadanos rusos, pero más tarde precisaron que había dos pasajeros extranjeros: un ciudadano suizo y un azerbaiyano.



El avión había sido revisado



El AN-148 es un avión diseñado por la empresa aeronáutica ucraniana Antónov para cubrir rutas de media distancia, con una autonomía de vuelo de entre 2.200 y 4.400 kilómetros, en dependencia de su configuración.



El avión había superado en enero pasado una revisión completa de mantenimiento, informó este lunes Saratovskie Avialinii, la compañía aérea propietaria del aparato.



La revisión, conocida "chequeo tipo C", se realiza cada dos años e incluye, entre otras cosas, "la revisión del motor, el fuselaje y las alas", señala un comunicado difundido por la compañía aérea basada en la ciudad de Sarátov (región en el Volga), que ha suspendido los vuelos de todos sus AN-148.



La aeronave, además, superó la revisión de mantenimiento obligatoria que se debe hacer antes de cada vuelo "sin que se detectará ningún fallo", agregó la aerolínea.



Con un coste unitario del orden de los 30 millones de dólares, el birreactor se fabrica en Ucrania y, bajo licencia, en Rusia.



El accidente aéreo de este domingo es el más grave ocurrido en Rusia desde el 25 de diciembre de 2016, cuando un Tu-154 se estrelló en el mar Negro, causando la muerte a sus 96 ocupantes.



(Con información de EFE y Reuters)