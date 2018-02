Horóscopo para hoy 8 de febrero del 2018 Jueves, 08 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Intente reforzar su paciencia. No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea.

Amor: Empiece a disfrutar de los momentos cotidianos compartiéndolos con su enamorado.

Riqueza: Será un período para actuar con criterio práctico y resolver ciertos temas económicos.

Bienestar: Hoy sea cuidadoso con los impulsos osados. Podría perder los estribos con facilidad.





Tauro





Hoy tendrá que cambiar de actitud y empezar a controlar su malhumor. Nadie soportará sus quejas continúas y se apartarán.

Amor: Deberá tratar de adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja.

Riqueza: En este día, si no logra ponerse de acuerdo con sus pares, evite discutir con ellos.

Bienestar: Procure estar atento a su estado psicofísico, evite las preocupaciones inútiles.



Géminis





Deberá comprender que todo tiene su tiempo. No es necesario que se apresure para lograr los resultados que anhela.

Amor: Ese recuerdo de su pasado le oprimirá el corazón. Trate de revertir la situación.

Riqueza: Momento de apostar a su originalidad. Le posibilitará grandes progresos dentro de su ámbito laboral.

Bienestar: Verifique la agenda y llame a esos amigos a los que hace tiempo no ve para organizar una reunión.





Cáncer





Despertará transitando un estado despreocupado y ambicioso. Tendrá que estar preparado para las determinaciones apasionadas.

Amor: Evite vivir a la defensiva. Manifieste su sensibilidad a la pareja.

Riqueza: Refuerce la relación. Existirá una necesidad de compartir ideas y proyectos con sus pares.

Bienestar: Intente retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos.





Leo





Momento de la vida donde le será imprescindible que adopte una conducta diplomática si no quiere que el mundo se le oponga.

Amor: Surgirán conflictos en el vínculo debido a la insatisfacción y los celos. Intente solucionarlos.

Riqueza: Comience a determinar e imponer sus ideas, que en un corto lapso se verá los resultados positivos.

Bienestar: Será una noche ideal para el relax. Ambiente su hogar con música suave.





Virgo





Prepárese, ya que su vida esta a punto de vivir una transformación. Será un ciclo de cambios donde deberá poner en práctica su capacidad de imaginación.

Amor: La pareja pretenderá que sea más atento. Si lo medita, no dudará en serlo.

Riqueza: Entienda que renovarse es vivir. No mida los gastos y renueve su imagen.

Bienestar: Haga natación, le facilitará a su cuerpo descargar las tensiones y liberar su mente.





Libra





Sentirá grandes deseos de huir de las responsabilidades. Trate de compensar el esfuerzo con algunos momentos de paz y tranquilidad.

Amor: Procure ser fiel con sus amistades, así podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite.

Riqueza: Cuenta con todo a su favor si tiene que rendir algún examen o asistir a una entrevista.

Bienestar: Procure no excederse en las comidas, de lo contrario, su salud pronto se lo demostrará.





Escorpio





Durante esta jornada, comience a determinar en su mente los objetivos que se identifican con sus deseos más profundos.

Amor: Gracias a la Luna, su signo vivirá el amor de una manera intensa y apasionante.

Riqueza: Pretenda hacer un giro en su economía. Busque nuevos y mejores horizontes profesionales.

Bienestar: Deberá experimentar una vida más social y activa. Salga a divertirse.





Sagitario





Posiblemente dentro de su vida aparecerán ciertas ideas que estaban sepultadas en el pasado para poder ser incluidas en el presente.

Amor: Empiece por dejar atrás las dudas y acérquese a su pareja demostrándole todo lo que siente por ella.

Riqueza: Sería óptimo que intente no descuidar los intereses materiales en esos proyectos que quiere emprender.

Bienestar: Ampare su estabilidad emocional, de lo contrario, su físico podría sufrir las consecuencias.





Capricornio





Refleje lo que siente, de lo contario, la emoción lo desbordará. En caso de que la reprima le causará un estado de tensión molesto.

Amor: Otórguese un lugar al amor. Su agenda está completa y eso no le permite prestar atención a su pareja.

Riqueza: Brotarán oportunidades a nivel laboral. Aproveche la situación, en forma medida y equilibrada.

Bienestar: No se olvide y ocúpese de la salud. Sepa que es una forma de quererse más.





Acuario





Le será muy bueno que empiece a escuchar con todos los sentidos. Siendo un poco más estratégico, alcanzará sus objetivos.

Amor: Procure evitar mostrase rígido en su criterio frente a las situaciones afectivas.

Riqueza: No permita que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día.

Bienestar: Ocasión ideal para salir de compras sin sentir culpa. Bríndese todos los gustos.





Piscis





Gracias a la gran lucidez que tiene, podrá realizar innovaciones en su vida. Podrá emprender algo nuevo y se sentirá gratificado.

Amor: Intente no someterse a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mejor.

Riqueza: Genere nuevas formas de trabajo, la rutina quedará atrás y se dinamizará las tareas.

Bienestar: Concentre la atención en actividades que lo gratifiquen. Realice ese viaje que anhela.