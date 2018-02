Defederico vio a sus hijas y Cinthia le envió un mensaje

Jueves, 08 de febrero de 2018

El futbolista finalmente viajó a Córdoba y publicó una serie de fotos con las pequeñas en su cuenta de Instagram





Cinthia Fernandez y Matías Defederico decidieron tomar distancia y él, durante el último fin de semana, salió a contar detalles de lo que pasó. Esta actitud puso furiosa a la bailarina, que no quería que Matías viajara a Córdoba, donde ella está haciendo temporada con Mahatma y trabajando como movilera para el programa Involucrados.



En su cuenta de Instagram, el jugador publicó una serie de fotos del reencuentro con sus nenas. Se los vio muy contentos. Recordemos que él viajó a España, para firmar un contrato con un equipo de fútbol, pero finalmente se volvió. Fernández le dejó un mensaje en una de las publicaciones. "Es duro verte acá, pero qué hermosa foto", escribió.





"Matías no me dijo que iba a hablar en televisión, ahora no sé si quiero que venga, pero también están las nenas y no puedo mezclar las cosas", había revelado Cinthia entre lágrimas por la situación que vive cuando fue consultada por su situación sentimental.





"Estoy como enojada y triste. Siempre quedo yo en el último lugar, estoy totalmente desequilibrada, ahora nos toca bancarnos como familia", aseguró.





"El amor no se termina de un día para el otro. Hace siete años y medio que estamos juntos, nos han pasado un montón de cosas en el medio que no fueron fáciles: tener gemelas de entrada, al año a Fran en medio de una crisis… Hoy estamos separados, no sé si es definitivo o no", contó el futbolista a Infama Recargado.