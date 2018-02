YPF aumentó los precios de sus combustibles por segunda vez en 15 días

Martes, 06 de febrero de 2018

El nuevo incremento fue del 3,5%. La empresa que controla el Estado ya había subido los precios cerca de 5% el 24 de enero





La petrolera YPF aumentó este martes en un 3,5% promedio el precio de los combustibles que comercializa, por segunda vez en los últimos quince días. Es que la empresa que controla el Estado ya había subido los precios cerca de 5% el 24 de enero último.



Desde que empezó 2018, el precio de las naftas y gasoil de YPF, que concentra el 55% del expendio de combustibles del país, aumentó más de 8 por ciento.



Desde YPF confirmaron a Infobae los nuevos precios al público en la Ciudad de Buenos Aires: nafta Premium, la que más incrementó su consumo, pasó de $27,33 a $28,29 el litro; Nafta Súper, $24,39 por litro; Nafta Infinia, $28,29; Diesel 500, $21,52, y Diesel Infinia, $25,07.



Se trata del cuarto ajuste desde que el Gobierno dispuso la liberación de los precios en el mercado de combustibles, en octubre del año pasado. En los últimos 12 meses los combustibles acumularon un alza del 43%, unos 18 puntos más que la inflación.



Aunque la petrolera no dio una comunicación oficial sobre los motivos del reciente aumento de precios, fuentes del sector estimaron que la suba de la cotización del dólar en el mercado doméstico es un factor central para remarcar los valores en surtidor.



No incidió esta vez el aumento del petróleo, puesto que la cotización del crudo Brent de referencia, en USD 67,22 en el mercado de Londres, se mantiene idéntica a la del 7 de enero último, un mes atrás.



Desde YPF están a la espera de una decisión del Ministerio de Hacienda que habilite ahora una rebaja del 10% en el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que de lo contrario recién se hará efectivo el 1° de marzo, cuando entre en vigencia el nuevo esquema de la reforma impositiva.



Los precios internos de los combustibles básicamente están fijados por los costos, en los que incide la inflación y el valor del dólar y el precio internacional del barril, además de las cargas tributarias.



La reforma tributaria aprobada en diciembre determina que el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que significa un 26% sobre el precio de venta, pasará a ser variable y no un cargo fijo, para amortiguar las subas de los precios al público cuando se encarece el petróleo.



"Acabamos de recibir el mail con los nuevos precios. Es un aumento del 3,5%", expresó el presidente de la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina, Oscar Díaz.



En declaraciones a radio La Red, el dirigente dijo estar "sorprendido" por este nuevo ajuste, y enfatizó: "hace poco tiempo tuvimos un aumento de casi 5%. YPF había sido la última en incrementar los precios, pero esta vez tomó la iniciativa".