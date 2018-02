Aumentan a seis los muertos por falta de insumos para dializarse

Martes, 06 de febrero de 2018

La Comisión de Desarrollo Social del Parlamento venezolano llamó al régimen de Nicolás Maduro a atender la situación que en la última semana ha generado protestas en varios estados del país





La Comisión de Desarrollo Social del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, informó que seis ciudadanos han muerto en lo que va del año por falta de diálisis y llamó al Gobierno a atender la situación que en la última semana ha generado protestas en varios estados del país sudamericano. El anterior parte era de tres fallecidos.



"Hasta la fecha producto de no haber recibido la diálisis oportuna han fallecido seis venezolanos a nivel nacional, en el estado Zulia (noreste), Cojedes (centro)", dijo el miembro de la comisión, José Manuel Olivares, en declaraciones a los periodistas. Sin embargo, destacó que la cifra podría ser "mucho mayor".



El opositor indicó que el 48 % de las máquinas de diálisis en el país se encuentran inoperativas y que durante un recorrido realizado este lunes pudo observar cómo en algunos centros y hospitales, se realizan diálisis de manera parcial, por emergencia o no se hacen.



Indicó que aunque hay centros que sí están prestando el servicio completo, estos tienen máquinas que no se encuentran operativas.





La comisión llevará este martes al Seguro Social, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo un informe sobre las fallas y la cantidad de pacientes afectados, así como posibles soluciones.



Durante la última semana en Venezuela se han registrado protestas de pacientes renales que aseguran que no han sido dializados por la falta de materiales y tratamientos.



Según ha explicado el presidente de la organización Codevida, que agrupa a varias ONG que trabajan por la salud, Francisco Valencia, algunos de estos pacientes necesitan ser dializados todos los días, dependiendo de su condición.



Codevida también ha convocado una protesta para el próximo jueves en Caracas.



Venezuela sufre desde hace más de tres años una escasez de medicinas que ha sido denunciada por distintos sectores de la sociedad así como por el Parlamento, de mayoría opositora, que clama por la apertura de un canal humanitario.



A la situación de la escasez de medicinas se suma también la falta de materiales médicos y las condiciones en las que se encuentran los hospitales, algo que ha sido denunciado por ONGs y por la oposición venezolana en el marco del diálogo político que se desarrolla en República Dominicana.