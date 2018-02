Florencio Randazzo y Julio De Vido cara a cara por la tragedia de Once Martes, 06 de febrero de 2018 Será mañana, cuando se reanude el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria que ocurrió en febrero de 2012. El ex ministro de Interior y Transporte declarará en calidad de testigo



El miércoles 7 de febrero a las 10 de la mañana dos ex ministros del kirchnerismo deberán sentarse frente al Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital Federal. Asistirán a Comodoro Py para declarar sobre la Tragedia de Once, en el que hubo 52 víctimas en febrero de 2012. Existe una diferencia clave entre ambos. Uno lo hará en calidad de testigo y otro como imputado.



El ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo acudirán a los tribunales federales en la reanudación del juicio oral y público por la tragedia ferroviaria, en la que se juzga en un segundo proceso al diputado desaforado.



De Vido está siendo juzgado en el segundo proceso oral vinculado con el choque de un tren de la línea Sarmiento contra la terminal de Once, juicio que se desprendió del primero en el que se investigó el hecho en sí mismo.





En el primer juicio, el Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso condenas de entre 3 y 8 años de prisión que alcanzaron desde el maquinista Matías Córdoba hasta los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablos Schiavi. Los condenados siguen en libertad porque la Cámara de Casación Penal todavía no revisó las condenas dictadas en diciembre de 2015.



De Vido está procesado y tiene sus bienes embargados en el proceso judicial por la causa de la tragedia de Once. Es juzgado por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que tienen una pena que va de los tres a los 11 años de prisión.



El testimonio de Randazzo



Florencio Randazzo deberá atestiguar sobre la situación que encontró cuando asumió, el 6 de junio de 2012, cuatro meses después de tragedia de Once, la conducción del ministerio de Interior y Transporte. La Secretaría de Transporte, en ese entonces conducida por el actual diputado santafesino Alejandro Ramos, fue traslada desde el Ministerio de Planificación al Ministerio del Interior que administraba el dirigente de Chivilcoy.



Según supo Infobae, el líder de Cumplir se presentará ante la Justicia para describir el deteriorado sistema ferroviario que encontró al asumir y para contar cuáles fueron las reformas que se realizaron en la línea Sarmiento bajo su gestión. "Contestará todo lo que le pregunten sin reparos", explicaron desde su entorno.



Randazzo considera que se encontró con un sistema ferroviario que tenía un deterioro de 50 años. Los coches que estaban funcionando eran de 1961 y todo el sistema de señalamiento era obsoleto. A eso se lo sumaron la antigüedad de las vías y la falta de capacitación de los empleados que trabajaban en las diferentes formaciones.





En enero de 2013, el entonces ministro de Interior y Transporte anunció la compra de 25 trenes 0 kilómetro con nueve coches cada uno. El acuerdo fue con la empresa china CSR Qingdao Sifang, que ganó la compulsa de precios y cotizó cada coche en 1.270.000 dólares, con un plazo de entrega de 12 meses. Un año después, en enero de 2014, las nuevas formaciones arribaron al país.



Es la primera vez que el ex ministro del Interior y Transporte se presenta ante la justicia en la causa por la tragedia de Once. El miércoles deberá declarar ante el tribunal integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.



La relación entre De Vido y Randazzo



Los dos ex ministros del kirchnerismo no tuvieron una relación fluida durante las gestiones de Cristina Kirchner, las únicas en las que coincidieron dentro del Gabinete. No se enfrentaron internamente pero no se hablaban con frecuencia. Esa relación distante se mantuvo a lo largo del tiempo.



Randazzo primero fue ministro del Interior y luego ministro del Interior y Transporte. Estuvo en el gabinete entre el 2007 y el 2015. Es decir, durante los dos gobiernos de Cristina. En cambio, De Vido ocupó el mismo ministerio entre el 2003 y el 2015. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tuvo bajo su control el ministerio de Planificación.





En la última oportunidad que cada uno tuvo que hablar del otro, las expresiones públicas acentuaron el distanciamiento entre ambos. En el medio del debate público y político sobre el posible desafuero del diputado del Frente para la Victoria, Randazzo fue conciso y aseguró que estaba en contra de los fueros. Tiempo después, desde el penal de Marcos Paz, De Vido lo acusó de traidor por competir en contra de Cristina Kirchner en las últimas elecciones legislativas.



Este miércoles ambos ex ministros quizás se crucen en Comodoro Py. Julio De Vido tiene la potestad de elegir no presenciar la declaración de los tres testigos que se presentarán ante el tribunal. Entre ellos, el propio Randazzo. Será una decisión personal. En caso contrario, los dos ex funcionarios volverán a verse. Pero esta vez no será en la Casa Rosada, sino en los tribunales federales.