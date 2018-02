Carmen Barbieri habló de la muerte de su mamá

Martes, 06 de febrero de 2018

Ana Caputo falleció este lunes a los 90 años, tras haber sufrido un ACV isquémico. Visiblemente acongojados, su hija y su nieto, Fede Bal, la recordaron en diálogo con la prensa





La primera etapa del duelo está atravesada por la negación. Y ese momento tan delicado, con los sentimientos en carne viva, atraviesa Carmen Barbieri por estas horas: el lunes murió su mamá, Ana Caputo. Poco después de su partida, la actriz habló con la prensa. "Se le complicó todo y no sé por qué -dijo Carmem-. Hizo un ACV y después el corazón no soportó. Y así pasó".



En noviembre pasado Ana se cayó en su casa, fisurándose la cadera. Desde entonces su salud se vio desmejorada hasta que, días atrás, un ACV isquémico provocó su internación en la terapia intensiva de la clínica Nuestra Señora de Luján, en Capital. Barbieri suspendió entonces las funciones de Magnífica, la obra que encabeza en Mar del Plata con Federico Bal, para regresar de urgencia a Buenos Aires, junto a su hijo.



Horas más tarde, el corazón de quien fuera la esposa del genial humorista Alfredo Barbieri dejó de latir. "Yo veía a mi mamá y no era mi mamá, toda entubada, con un ACV demasiado grave…", lamentó Carmen.



Con la mirada perdida, Fede -quien le dedicó un emotivo posteo a su abuela tras su muerte– también conversó con la prensa. "Me cuidó mucho de niño, de grande chocamos mucho; una mujer con mucho carácter", contó con una sonrisa, haciendo referencia a las declaraciones públicas que más de una vez Caputo hizo en su contra, generando polémica. En las últimas semanas, no obstante, el actor le había presentado a su novia, Laurita Fernández.



"Me quedan las mejores anécdotas -destacó el hijo de Santiago Bal-. Una mujer que pasó su vida al lado de un artista muy importante. Una mujer que sabía todo del espectáculo sin ser artista. Las mejores enseñanzas y los mejores momentos. La dejamos ir hoy en paz".



Los restos de Ana Caputo serán cremados en horas de la tarde en el Cementerio de la Chacarita. Muy querida en el ambiente, Moria Casán -quien trabajó años atrás con Alfredo Barbieri- también quiso despedirla con unas palabras en su cuenta de Twitter. "Querida ANITA lamento tu partida. Nunca olvidaré tus cenas preparadas con tanto amor al gran ALFREDO y a mí", escribió, enviando su pésame a Carmen y Fede. "Mi madre te amaba", le respondió la actriz.