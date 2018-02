Desapareció una chica de 13 años cuando iba a una clase de inglés

Martes, 06 de febrero de 2018

Lucía Haach fue vista por última vez el jueves de la semana pasada. Investigan imágenes de la terminal de ómnibus en donde se la ve con un joven





Lucía Haach, una adolescente de 13 años de Luján, fue vista por última vez el jueves pasado, cuando iba a una clase de inglés a la que nunca llegó, y desde ese día es intensamente buscada.



La menor fue captada por las cámaras de seguridad de una casa vecina del barrio La Loma, donde vive con su papá Sergio y su madrastra Roxana. En las imágenes, aparece saliendo a las 8 de la mañana, una hora antes de lo habitual, para llegar a su clase de inglés.



Lucía tenía esa clase a las 10, y el trayecto desde su casa en Las Amapolas al 400 hasta el barrio San Bernardo no lleva más de 40 minutos a pie. Sin embargo, Lucía nunca llegó a su destino.



El día jueves, cuando Lucía salió de su casa a la mañana, ni Sergio ni Roxana la vieron. Según explicaron, salió sin celular. "No tenía el aparato porque estaba castigada, se había estado mandando mensajes hasta muy tarde con un chico", contó el padre. "Un chico con una historia jodida", agregó.





Mientras la Policía investiga el paradero de la adolescente, en las últimas horas se hizo público un video registrado por las cámaras de la terminal de ómnibus de Luján. Aparentemente se la ve a Lucía caminando con un joven que la familia no reconoce. Las imágenes son de aproximadamente la una de la mañana del viernes 2 de febrero. "La imagen es borrosa, pero se mueve como mi hija", sostuvo Sergio. Según sus familiares, Lucía vestía una remera rosa, un jean azul y unas botitas negras.



Miguel, el hermano de Lucía, contó a TN que no es la primera vez que desaparece. "Una vez se escapó para el centro unas horas, y otra vez vino para casa, pero no se denunció. Nunca tuvimos tanto tiempo de ausencia como esta vez", afirmó. Y agregó: "Suponemos que se fue por su voluntad".



Asimismo, Laura, su mamá, indicó que "en el video se lo ve al joven con una gorrita que yo le había regalado a Lucía. Estamos buscando por todos lados, ya no sé dónde buscarla. Lucía, vení pronto".



La familia de Lucía puso a disposición tres números de teléfono para aportar información: 02323-667918, 113566-0615 o al 02323-637139. Missing Children también colabora en la búsqueda. Su teléfono es 0800-333-5500.