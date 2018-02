Mató de una puñalada a su ex pareja y luego se quitó la vida Lunes, 05 de febrero de 2018 Una mujer fue encontrada sin vida, con signos de haber recibido una herida de arma blanca. En la misma habitación, se encontró el cuerpo también de su ex pareja “Pavi” Maidana (35), quien se habría ahorcado.

En la tarde noche del domingo se produjo un hecho trágico en un domicilio ubicado por calle Los Malvones al 5.600.







Un trágico hecho ocurrió en la tarde noche de este domingo. Alrededor de las 19.50, efectivos policiales tomaron conocimiento de que una mujer fue hallada sin vida en un domicilio ubicado por calle Los Malvones al 5640, del barrio Molina Punta. La víctima fue identificada como Laura Gisel Lagraña (27). El desenlace fatal, según las primeras averiguaciones, fue producto de una puñalada que habría recibido de su ex pareja, a quien identificaron como “Pavi” Maidana (35), quien fue encontrado ahorcado en la misma habitación donde yacían los restos de la mujer.



Desde la policía manejan la hipótesis de que el aberrante hecho habría ocurrido en la víspera de este domingo, ya que familiares al no tener noticias de la joven, se hicieron presentes en el lugar y encontraron el cuerpo sin vida de ambas personas.