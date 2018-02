"Cuando caí preso me hice un plan de trabajo para dos años" Lunes, 05 de febrero de 2018 El ex vicepresidente habló tras estar 70 días detenido. Detalles sobre sus compañeros de pabellón y la vida en la cárcel



"Cuando uno entra a la prisión lo primero que recibe es a una psicóloga que te pregunta si fantaseás o tenés ideas suicidas. Yo le contesté que me sentía detenido pero no preso, y que iba a salir más fuerte", relató Amado Boudou tras estar 70 días detenido en el penal de Ezeiza.



El ex vicepresidente le contó al periodista Víctor Hugo Morales que cuando cayó preso llegó a la conclusión de que no sería "sano" pensar que iba a ser liberado "al día siguiente". En ese sentido, reveló que para no experimentar "una derrota todos los días" se hizo "un plan de trabajo, físico y mental, para dos años y de esa forma acomodarme a la situación".



Boudou también explicó que compartía sus días en el pabellón con Carlos Kirchner, con el abogado Jorge Chueco, con dos jóvenes acusados de narcotráfico (uno mexicano y otro colombiano) y un joven argentino que "tiene una fábrica de cuero". Destacó que de todos solo uno tenía condena.



En cuanto a su vida cotidiana, el funcionario kirchnerista remarcó que estuvo detenido en la zona de máxima seguridad y de castigo del penal, por lo que "no había ningún tratamiento especial". "En el patio había una reja arriba, yo siempre pensaba que no podía ni ver la Luna", dijo.



Por otro lado, reconoció que salir es "raro" y que a pesar de "recuperar cosas" todavía le queda "el sabor amargo de los que quedaros detenidos". En referencia a los otros detenidos K, aseguró que el caso de Milagro Sala "lleva demasiado tiempo para ser tolerable" y que lo que se está haciendo con Héctor Timerman es "inhumano e impiadoso".



No obstante, reiteró que no interpreta su procesamiento y detención como algo personal sino una suerte de venganza "contra las políticas que mejoraron la vida de millones".





También dedico duras palabras para el juez Ariel Lijo, por quien aseguró sentir lástima. Lo acusó de jugar con la libertad de una persona "con tal de salvarse él" y de buscar "un trofeo" (en relación a las fotos esposado y en pijamas) para exponer.