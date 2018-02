La decisión de Carmen por el delicado estado de salud de su madre

Domingo, 04 de febrero de 2018

Fede Bal, que trabaja con la capocómica en la obra "Magnífica" en Mar del Plata, la anunció a través de su cuenta en Twitter





La madre de Carmen Barbieri, Ana Caputo, atraviesa un delicado estado de salud desde que sufrió un accidente doméstico en noviembre y se fisuró la cadera. El cuadro empeoró y fue trasladada a terapia intensiva.



El miércoles pasado, Barbieri ya había anunciado que se ausentará en la entrega de los premios Estrella de Mar, a realizarse el próximo lunes, ya que ese día su madre será operada: le colocarán un marcapasos y la pasarán a unidad coronaria.



Y este domingo, Fede Bal, que trabaja con su madre en la obra Magnífica, en Mar del Plata, anunció a través de su cuenta en Twitter que cancelaron la función de esta noche por el delicado estado de salud de su abuela.







"El show no siempre debe continuar. Esta noche no habrá funciones de @MagnificaMDQ por el delicado estado de salud de mi abuela, Ana. Se les cambiará la entrada a todos los espectadores. Nos volvemos a ver el martes. Perdón y gracias", escribió el joven actor.



Carmen replicó el mensaje en su propia cuenta en Twitter. Además, el viernes pasado había publicado una foto de su madre y escribió un sentido mensaje: "Mi mami luchando por vivir y esperándome para su intervención. No me aflojes ahora te necesito tanto, reina". Y luego agregó: "La vida no me dio un camino de rosas pero valió la pena vivir".