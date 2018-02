Evacúan a 10 mil personas por la crecida del río Pilcomayo

Viernes, 02 de febrero de 2018

Todo el municipio de Santa Victoria Este, especialmente la zona de la costa, se encuentra en "alerta máxima por inundaciones generalizadas".



El Gobierno de la provincia de Salta empezó a realizar una "evacuación masiva" a través del Comité Permanente de Emergencias instalado en Santa Victoria Este, que activó un operativo preventivo de evacuación general de toda la costa y parte de la localidad cabecera ante la crecida del río Pilcomayo en su cuenca alta en Bolivia.



Las lluvias que cayeron en gran cantidad y forma sostenida en las últimas horas en el norte del país no dan tregua y los pobladores de la zona fronteriza anticipan que este año será difícil. En varias regiones del sur de Bolivia hay acumulaciones de hasta un metro de agua y así seguirá al menos por tres días.



La crecida ya aisló a numerosos parajes y pequeñas comunidades de Santa Victoria Este, lo que se ve agravado por las intensas lluvias que afectan directamente al municipio del departamento salteño de Rivadavia.



Fuentes de este comité adelantaron que, con los niveles registrados en el río y por las proyecciones de las crecidas por venir, se ha decidido avanzar con este operativo que incluye a unas 10.000 personas.



Las autoridades sugirieron a toda la población en riesgo que agilice los medios para evacuar sus casas, ya que "no se puede predecir el impacto de las inundaciones", debido a que nunca "se tuvo una crecida a estos niveles, tan sostenida en el tiempo".



A través de un comunicado, desde el comité indicaron hoy que el municipio de Santa Victoria Este sufre las consecuencias de la crecida del río Pilcomayo, desde hace días, por grandes precipitaciones sostenidas en la cuenca alta y media.



Los desbordes ya afectaron a las comunidades indígenas de La Curvita, El Cruce de Santa María, Padre Coll, Pozo la Yegua, Monte Carmelo y los parajes criollos de El Silencio, Rincón del Tigre, Magdalena y Las Palmitas, entre otros.



Hasta anoche, unas 250 familias estaban evacuadas en los centros acondicionados en el albergue estudiantil de Santa Victoria Este, la escuela primaria y el colegio secundario de Santa María, y en un campamento montado a orillas de la ruta provincial 54, a altura del kilómetro 101.



El Pilcomayo mantiene niveles superiores a los seis metros en la estación de aforo de Misión La Paz, desde hace varios días, que se mantendrán e incluso aumentarán al menos unos cuatro días más.



A esto hay que sumar la fisura de la presa Chimeo, ubicada aguas debajo de Villamontes, en Bolivia, y río arriba de Santa Victoria Este. Por estos motivos se considera que este es "el pico histórico más sostenido desde que se tienen registros oficiales", por lo que todo el municipio, especialmente la zona de la costa, se encuentra en "alerta máxima por inundaciones generalizadas", según señalan desde el comité.



Por otro lado, las lluvias permanentes en esa zona contribuyen a la intransitabilidad de los caminos, por lo que la situación es "sumamente crítica".



Hoy se identificaron nuevos parajes afectados, como Hito 1, La Invernada, el Quebracho, Media Luna, La Sardina y nuevas comunidades indígenas como La Puntana, La Estrella y Vertientes.



Se estima que son más de mil las familias afectadas hasta ahora y otras tantas aisladas y sin comunicación. Ante esta situación, desde el comité se sugiere a la población en riesgo que pueda hacerlo, trasladarse a los centros de evacuación, mientras que quienes no tengan medios contarán con vehículos dispuestos por el gobierno y la municipalidad para tal fin.



Las comunidades de Km 1, Km 2, La Paz y La Bolsa, junto a parajes y puestos vecinos, serán evacuados a la base naval del ejército paraguayo, vía Pozo Hondo, en el vecino país.



En tanto, se detalló que las comunidades de La Gracia, La Estrella y San Anselmo se instalarán en el obrador de la empresa Noroeste, instalada en la zona.



Por su parte, la población de Santa Victoria Este, Santa María, San Luis, La Merced y comunidades y puestos vecinos, se instalarán en un campamento que se está montando en el kilómetro 79 de la ruta provincial 54, donde se contará con servicios de luz eléctrica, agua, alimentos y atención de salud básica.



La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta, Edith Cruz, junto al intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, se encuentran en el lugar trabajando en el marco de este comité.



El diputado provincial Ramón Villa, del departamento Rivadavia, afirmó en declaraciones a la emisora Aries FM que "si realmente aquí fallan las defensas, va a ser terrible la situación".



"El pueblo de Santa Victoria Este está como en una pileta, que tiene un anillo que la protege de las crecientes, pero si desborda el río y pasa la línea de contención, son muchas las familias que se verán afectadas", agregó.



El albergue temporal en Pozo Hondo, Paraguay, se está montando en un trabajo conjunto con el secretario de Emergencia Nacional, Rubén Cuevas; el delegado municipal de Pozo Hondo, Alberto Jaime; y el de la gobernación de Boquerón, Julio Benítez.



En tanto, el gobierno de Salta solicitó, a través del Comité Permanente de Emergencias, asistencia a la Nación para coordinar los operativos de traslado, en colaboración con Gendarmería y Ejército Nacional, y se requirió el envío de los elementos de primera necesidad para brindar contención a los damnificados.



El ministro de Seguridad de Salta, Carlos Oliver, dispuso que viaje a Santa Victoria Este de una comisión especial del área, coordinada por el director de la Agencia Antidrogas, Javier Salgado y por el Administrador del Sistema de Emergencias Tomás Beverina. Además se trasladaron vehículos especiales, gomones, grupos electrógenos, cocinas de campaña, carpas y teléfonos satelitales.