Paraguay exige vacunación contra la fiebre amarilla para ir a Brasil

Lunes, 29 de enero de 2018

Desde Paraguay aclararon que la exigencia del certificado internacional de vacunación será sólo para los viajeros que tengan como destino las zonas de riesgo de fiebre amarilla. Se trata de los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espíritu Santo y Bahía, lugares que se encuentran afectadas por la enfermedad. La aplicación deberá realizarse entre 10 y 15 días antes del viaje.

Ante las versiones que comenzaron a circular sobre la exigencia de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para aquellos que ingresen a Paraguay, desde el país vecino aclararon que la dosis sólo será obligatoria para quienes viajen zonas de riesgo en Brasil.



La Dra. Agueda Cabello, Directora General de Vigilancia del Ministerio de Salud de Paraguay, dialogó con Radio Sudamericana y explicó que a partir del 1 de febrero se pedirá el certificado internacional para quienes viajen a los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espíritu Santo y Bahía.



“Lo que estamos exigiendo, a partir de esta alerta preventiva, es que toda persona que va a viajar a zonas de riesgo se vacunen de 10 a 15 días antes”, dijo la especialista. “En el Paraguay no tenemos casos de fiebre amarilla, lo que estamos haciendo con la alerta es establecer una estrategia preventiva para evitar la reintroducción al país”, remarcó.



El Ministerio de Salud de aquel país intensifica la vigilancia en zona de frontera, sobre todo la vigilancia de epizootias, es decir, de brotes de fiebre amarilla en animales, teniendo en cuenta que la epidemia de Brasil es selvática, a través de monos. No se trata de fiebre amarilla urbana. Así también, se está intensificando la vacunación en personal de riesgo, quienes entran a los bosques por actividades laborales o porque viven en zona boscosa.



¿Qué es la fiebre amarilla?



Es una enfermedad producida por un virus que se transmite por la picadura del mosquito aedes aegypti, que previamente picó a una persona enferma y de esa manera se infectó. No todos los aedes aegypti contagian, sólo lo hacen aquellos que previamente picaron a un individuo enfermo. Se llama fiebre amarilla porque a muchos de los que se enferman se les pone la piel de ese color.



¿Cómo se contagia?



El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados. No se contagia a través del contacto personal, objetos ni por la leche materna. Si bien cualquier persona puede contraer la fiebre amarilla, las personas mayores y los chicos corren mayor riesgo.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de una gripe e incluir fiebre, dolor de cabeza, vómito y dolores musculares. A medida que la enfermedad avanza, sangran las encías y la orina también contiene sangre. El paciente puede también sufrir ictericia (coloración amarilla de la piel).



¿Cuál es el tratamiento?



No hay un tratamiento específico, sólo se tratan los síntomas. Por eso es importante concurrir a un centro de salud donde se indicarán las medidas adecuadas para cada caso. No hay que automedicarse porque los antifebriles habituales pueden ser muy perjudiciales.



¿Cómo se previene?



Hay que vacunarse. Es seguro, efectivo y se puede hacer a partir del año de vida junto al resto de las vacunas. Para personas mayores de 60 años debe evaluarse la necesidad real según la exposición al área de riesgo. La protección de la vacuna comienza 10 días después de la aplicación.



Hay que evitar picaduras de mosquito usando repelentes, ropas claras y de mangas largas y pantalones largos.



Hay que evitar los espacios al aire libre durante las horas donde hay más mosquitos: desde el atardecer hasta entrada la noche.



Hay que usar repelente en abundancia y renovar la aplicación si se estuvo en contacto con agua o si se transpiró mucho.



Hay que evitar la reproducción de los mosquitos, vaciando todos los envases que acumulan agua.



Los monos también se enferman de fiebre amarilla y a veces son los primeros en presentar síntomas. Si se ven monos muertos o enfermos hay que informar al centro de salud más cercano.