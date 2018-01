El peligroso cambio del Gobierno para reactivar la economía Lunes, 29 de enero de 2018 El equipo económico del macrismo no ve con preocupación la escalada del dólar que comenzó en diciembre. El Gobierno cambió su visión. Apenas asumió Mauricio Macri, pensaba que para alcanzar un mayor crecimiento económico se debía bajar la inflación a través de una tasa de interés alta y un valor del dólar bajo, junto a una reducción del déficit fiscal. En cambio, desde los anuncios del 28 de diciembre último, con la modificación de las metas de inflación, el equipo económico considera que primero hay que bajar la tasa de interés con un dólar alto, sacrificando la inflación futura con reducción del déficit fiscal.



El objetivo sigue siendo el mismo: la reactivación. Pero la forma de llegar es diferente. Antes se lograba bajando la inflación y ahora, reduciendo la tasa de interés.



"Allí radica el principal peligro que enfrenta la economía: que una baja de la tasa de interés provoque una fuerte suba del dólar, que a su vez genere una mayor inflación y que los salarios se descontrolen y esto, en definitiva, provoque un efecto contrario al buscado: un menor crecimiento de la economía este año y el próximo, que complicará la reducción del déficit fiscal y las negociaciones salariales", explicó a un consultor económico de la city porteña.



El mismo especialista advirtió otro problema, que es que "la baja de la tasa de interés del 28,75 al 27,25% anual que hizo el BCRA, en un momento en el que la tasa del bono a 10 años sube en los Estados Unidos, generará que cada vez se dificulte más ir al mercado de capitales del exterior a buscar financiamiento". Y agregó: "La alta volatilidad en el mercado cambiario hizo poner nerviosos a muchos operadores del sistema financiero. Esa volatilidad es el mayor peligro porque genera una mayor presión en el mercado de pesos, que es donde el Gobierno debe financiarse en el futuro si se complica el financiamiento en el mercado internacional".



En este sentido, el especialista detalló que si un ahorrista renovó sus Lebacs todos los meses desde el 1º de enero de 2017 hasta el 1º de enero de este año "ganó un 26% anual en pesos"; en cambio, si compró dólares "ganó un 18% anual en pesos". "El problema es la volatilidad del tipo de cambio", apuntó.



En ese aspecto hay que destacar que desde el Gobierno no ven con preocupación la suba del dólar que se produjo hasta el miércoles pasado, cuando la moneda estadounidense llegó a superar los 20 pesos por unidad y los bancos oficiales intervinieron para bajar el precio de la divisa.



Desde el Foro de Davos, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, le restó importancia a la fuerte suba que registró el dólar en los últimos días. La consideró "previsible", tras el reajuste de la meta de inflación para este año anunciado por Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne durante la conferencia de prensa en diciembre pasado.



Además, el ministro admitió: "Sabíamos que esto de alguna manera iba a producir una apreciación del tipo de cambio". Para Cabrera, la suba de unos 80 centavos que acumuló el dólar en la última semana, si bien era "algo que estaba calculado", "generó una volatilidad y un cierto nerviosismo en el mercado financiero que no esperábamos". Sin embargo, añadió que "a veces la volatilidad es buena para que no haya ganancias financieras extraordinarias, y un tipo de cambio más competitivo es positivo".