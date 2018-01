Dieron el alta a la joven que sufrió un brote psicótic

Jueves, 25 de enero de 2018

La Directora Asistencial del Hospital de Salud Mental, Dra. Doris Figueroa, dialogó con Radio Sudamericana y confirmó que la joven Evelyn Gallardo fue dada de alta en las últimas horas.



Sostuvo que la paciente habría sufrido un brote psicótico por lo que deberá continuar con un tratamiento en su localidad. "Ella no tenía síntomas de estar bajo los efectos de alguna sustancia", manifestó.



La Dra. Doris Figueroa confirmó que Evelyn Gallardo (19) fue dada de alta luego de varios días de internación en el Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís. La chica fue trasladada a Virasoro, lugar donde continuará con tratamiento psiquiátrico.



“Se consideró que su permanencia en el hospital ya era innecesaria y por eso se la trasladó a su vivienda donde tiene que continuar con tratamiento médico”, dijo la directora asistencial a Radio Sudamericana.



Si bien no dio detalles de la situación de la joven, manifestó que al momento del ingreso, Gallardo no tenía síntomas de estar bajo los efectos de una sustancia prohibida. “Se sigue la línea del brote psicótico”, aseguró Figueroa.