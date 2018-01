Se mantiene el pedido de posponer una semana el inicio del Carnaval Jueves, 25 de enero de 2018 Jorge Aguirre, de la Asociación de comparseros, comentó que el estado del corsodromo no es el mejor, que si bien el agua escurrió, los trabajos de acondicionamiento del lugar que debían hacerse no pudieron concretarse.

Sostuvo el pedido de posponer una semana el inicio de los carnavales y señaló que en el día de hoy tendrán una decisión de la empresa organizadora.



“Pensamos que se tiene que posponer una semana más el inicio de los carnavales porque los trabajos que se tenían que haber hecho hace una semana no se pudieron hacer y por más que no llueva las condiciones del lugar no son las óptimas” mantuvo Aguirre.



“Yo suspendería el inicio porque las condiciones anteriores del tiempo no permitieron que se hagan cosas que tenían que hacerse para poner en condiciones el lugar” consideró.



“Nos dijeron que el jueves iban a tener una decisión” indicó.



“Creo que una semana más no perjudicaría a nadie” afirmó Jorge Aguirre.