Pablo Aimar se retira del fútbol en la Copa Argentina

Martes, 23 de enero de 2018

Con transmisión de TyC Sports, a partir de las 21.30, el Payasito disputará su último partido como profesional con la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto ante Sportivo Belgrano.



Pablo Aimar, de 38 años, se despedirá hoy del fútbol profesional cuando juegue para Estudiantes de Río Cuarto ante Sportivo Belgrano de San Francisco, en el desquite de la primera eliminatoria de la Copa Argentina.



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Ciudad de Río Cuarto, donde Estudiantes despedirá a su ídolo y deberá revertir la eliminatoria, luego de que el viernes último Sportivo Belgrano se impuso por 2 a 1.



El duelo para Aimar, quien jugará junto a su hermano Andrés, marcará su estreno y también su despedida en este certamen federal.



"Es muy probable que sea mi último partido, mi despedida, y es bueno que no sea en un amistoso. La cuenta pendiente era ésa, jugar por algo, más allá de que puede salir mal si quedamos afuera. Sin desafíos no se puede vivir", afirmó Aimar.



Aimar se inició futbolísticamente en las divisiones juveniles de Estudiantes de Río Cuarto, tras lo cual pasó a las inferiores de River, donde transcurrió gran parte de su carrera como jugador.



El Payasito, quien ya se había "retirado" en River en julio del 2015, debutó en la primera del Millonario en 1996.



Luego pasó por Valencia , Zaragoza, ambos de España; Benfica de Portugal; y tuvo un paso fugaz por Johor Darul Takzim de Malasia, antes de regresar a River.



Aimar, nació el 3 de noviembre de 1979 en Río Cuarto y actualmente es entrenador del seleccionado argentino Sub 17.



El crack riocuartense ganó títulos en todos los clubes en los que jugó. Obtuvo cinco campeonatos locales y tres copas internacionales con River; dos ligas de España, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa con Valencia; cinco campeonatos locales con Benfica, y una liga con Johor Darul Takzim de Malasia.



Aimar fue campeón Mundial juvenil con el seleccionado argentino que conducía José Néstor Pekerman en Malasia 1997 y ganó los Sudamericanos Sub 17 en Chile en 1997 y en Argentina 1999, ambos con el combinado albiceleste que dirigía Pekerman.



En su despedida, el Payasito deberá colaborar para que Estudiantes de vuelta la llave con un triunfo por más de un gol de diferencia, en razón del 1-2 en contra del cotejo de ida, o hacerlo por 1 a 0 porque pasará a contar doble el tanto que el conjunto que conduce Marcelo Vázquez anotó como visitante.



En caso de que Estudiantes gane por 2 a 1, el pasaje a la nueva instancia de la Copa Argentina se definirá con tiros desde el punto penal.