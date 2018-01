Rita Pauls contó que fue acosada por Tristán

Lunes, 22 de enero de 2018

La actriz reveló los problemas que tuvo con el famoso humorista durante las grabaciones de la serie "Historia de un clan"





Rita Pauls se animó a contar que fue acosada por el famoso humorista Tristán Díaz Ocampo -conocido por todos simplemente como Tristán- durante las grabaciones de la miniserie Historia de un clan, que se emitió por TNT y Telefe en 2015. En ese sentido, aseguró que Luis Ortega, el director de la ficción, tuvo que tomar medidas para protegerla.





"Tristán tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres. Tuve un par de episodios muy feos con él. Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía tenía cuatro meses de rodaje por delante", reveló la hija de Alan Pauls en diálogo con el ciclo radial DucaJazz.



Según su testimonio, antes de comenzar a rodar las escenas Tristán le decía al oído "cosas sexuales, asquerosas y vulgares, como 'te voy a hacer tal cosa'". Por ese motivo, Luis Ortega tomó una decisión: "Le dije que estaba muy incómoda y quedamos en que no podía estar sola con él. Se habló con todo el grupo: si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente. Estábamos casi viviendo en esa casa, grabando todo el día, y se corrió una especie de consigna de que no esté solo con él. Tuvo problemas con otras actrices también, es bastante lascivo con todas las mujeres y es muy incómodo".





"Nunca me había pasado tan de cerca, era raro pero a la vez me sentí muy acompañada así que no sentí una necesidad urgente de salir a contarlo. Me parecía que mientras todos estuvieran conscientes, se hablara de eso y se prestara atención, yo estaba bien", confesó, respecto a sus compañeros de elenco, encabezado por Alejandro Awada, Chino Darín, Cecilia Roth y Nazareno Casero.





En 2007, Cinthia Fernández había denunciado a Tristán por lesiones y amenazas, cuando compartían elenco en la obra Más loca que una vaca. Sin embargo, no pudo probarlo ante la Justicia. Y en 2014 Vicky Xipolitakis contó en Desayuno Americano que el hombre le mostró el miembro, mientas trabajaban juntos en Brillantísima.