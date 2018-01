Rafael Ramírez retó a Maduro a medirse en elecciones primarias Lunes, 22 de enero de 2018 El ex ministro de Petróleo de Hugo Chávez pidió al régimen bolivariano detener las acusaciones "infundadas" de corrupción en su contra, y exigió primarias "libres, con garantías" para presentarse como precandidato chavista



En medio de la persecución en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, ex presidente de la estatal venezolana PDVSA y ministro de Petróleo durante el gobierno de Hugo Chávez, retó este domingo al presidente chavista a medirse en unas elecciones primarias "libres" y "con garantías".



"Si yo vuelvo al país, reto a Maduro a unas primarias, libres, con garantías, para definir quién hará frente al candidato de la derecha, quién será el candidato del Chavismo", escribió Ramírez en su artículo dominical en el portal venezolano Aporrea.



El ex embajador venezolano ante la ONU exigió, además, que cesen las acusaciones "infundadas" de corrupción en su contra.



Ramírez renunció en diciembre a su cargo de representante de Venezuela en la ONU después de que Maduro y figuras de su entorno le acusaran de corrupción en su mandato al frente de PDVSA.



El conocido como "zar del petróleo" no ha vuelto al país desde entonces, donde sus dos sucesores al frente de PDVSA han sido detenidos.



"Si el presidente Maduro me ofrece las garantías necesarias, entonces volveré al país para recorrer el camino de Chávez, para hablar con el partido, con los dirigentes, para hablar sin ser censurado", agregó Ramírez, quien es investigado por la Fiscalía por varios casos de corrupción.



Maduro ha responsabilizado al ex ministro de Petróleo y a personas cercanas a él de la caída de la producción en PDVSA, que llegó a finales del año pasado a un mínimo histórico de 28 años y bajó hasta los 1,6 millones de barriles diarios en diciembre.



Ramírez, que apela en todas sus intervenciones públicas a su cercanía al fundador de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, había pedido a Maduro un cambio de rumbo económico para revertir la crisis económica que vive el país.



"Si insistes en mantenerte en el poder, a costa de lo que sea, se puede producir una fractura histórica en nuestro movimiento y nuestro país será presa de un largo y continuado proceso de desestabilización y caos", advirtió Ramírez en su artículo.



Maduro termina mandato este año y, según varios portavoces oficialistas, será el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



El jefe de Estado fue elegido por Chávez como su sucesor al frente del movimiento bolivariano antes de su muerte por cáncer en 2013.



Maduro ganó las elecciones presidenciales en abril de ese mismo año.



Con información de EFE