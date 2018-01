El papa Francisco les pidió a las monjas peruanas que eviten los chismes

Lunes, 22 de enero de 2018

El Sumo Pontífice dijo que "el chisme es como una bomba" y les recomendó a las religiosas "morderse la lengua"





Francisco comparó en tono de broma en una reunión con religiosas peruanas a los "chismes" de una monja con los efectos de una "bomba" lanzada por Sendero Luminoso, el grupo terrorista que se enfrascó en una guerra con las fuerzas de seguridad y dejó miles de muertos en Perú durante casi dos décadas.



En el último de sus cuatro días de visita al país andino, el Pontífice tuvo un encuentro con unas 500 monjas contemplativas en el Santuario de las Nazarenas, en pleno centro de Lima, antes de partir hacia la Catedral para orar ante las reliquias de los santos peruanos y poner fin a su viaje con una misa multitudinaria.



"Una monja chismosa es peor que los terroristas de Ayacucho hace años, porque el chisme es como una bomba", dijo Francisco durante la reunión. Ayacucho fue la cuna de Sendero Luminoso y el lugar que sufrió los peores ataques de ese grupo. Según datos oficiales, los atentados y enfrentamientos dejaron al menos 69.000 muertos y desaparecidos, según datos oficiales.



"Monjas terroristas, no, el mejor remedio para no chismear es morderse la lengua, pero no tirar una bomba, que no haya chismes en el convento… acuérdense de los terroristas en Ayacucho cuando quieran contar un chisme", añadió Francisco.





Sendero Luminoso fue descabezado en 1992 con la captura de su líder, Abimael Guzmán, quien está preso a perpetuidad. En la actualidad, según analistas, Sendero cuenta con no más de 200 combatientes, y su refugio es la principal zona productora de cocaína de Perú en el sureste.



La indicación de "morderse la lengua" también causó polémica en momentos en los que se acusa a varios importantes miembros del clero de haber encubierto a sacerdotes pedófilos, sin hacerse eco de las múltiples acusaciones recibidas por parte de los feligreses y de la sociedad civil.



El Papa, sin embargo, continuó con su tono distendido y lanzó otra broma a las monjas, haciendo referencia a su vida de claustro. "Al verlas a ustedes aquí, me viene un mal pensamiento: que aprovecharon para salir del convento un rato y dar un paseíto", comentó, generando risas y aplausos de las religiosas.



(Con información de AP y Reuters)