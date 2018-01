El Gobierno respaldó a Jorge Triaca: "Es un excelente ministro de Trabajo" Viernes, 19 de enero de 2018 El jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó la posibilidad de que el funcionario sea desplazado de su cargo por el exabrupto con una ex empleada. "Ese hecho no invalida su integridad como persona", concluyó



El Gobierno decidió respaldar de una manera contundente a Jorge Triaca, ante las críticas que recibió por un exabrupto con una ex empleada doméstica.



El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, admitió esta mañana que el ministro de Trabajo se equivocó y cometió un error, aunque eso "no invalida su calidad como funcionario, como persona ni su integridad".



"Para nosotros no está bien, está mal lo que ocurrió con el exabrupto, pero él (Triaca) ya pidió disculpas", dijo Peña. También admitió que "elegirla como interventora del SOMU también fue un error".



Sin embargo, Peña dejó en claro que ambas situaciones no invalidan su rol como funcionario. "Es un excelente ministro y respaldamos su trabajo", enfatizó el jefe de Gabinete.



Peña descartó así la posibilidad de que el titular de la cartera laboral sea desplazado. "No sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", dijo el funcionario durante un reportaje con Marcelo Longobardi en el estudio de Radio Mitre.