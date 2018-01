El papa Francisco defendió al obispo acusado de encubrir abusos sexuales Viernes, 19 de enero de 2018 El pontífice habló sobre el polémico cura. “El día que me traigan una prueba, ahí voy a hablar”, aseguró



"El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia", aseguró con gesto adusto.



El obispo de la ciudad de Osorno, Juan Barros, es cuestionado como supuesto encubridor de los abusos sexuales contra menores cometidos hace unos años por el influyente cura Fernando Karadima.



Barros fue discípulo de Karadima, el cura formador de medio centenar de sacerdotes, cinco de ellos devenidos en obispos, a quien la Justicia vaticana suspendió de por vida en 2010 tras develarse que abusó sexualmente de niños y jóvenes cuando era el titular de la parroquia El Bosque, en un sector pudiente de Santiago. Además, la Justicia ordinaria también enjuició a Karadima y lo encontró culpable, pero no lo condenó porque los delitos habían prescrito.



Juan Barros fue designado en marzo de 2015 obispo de la sureña ciudad de Osorno, donde hasta hoy es rechazado por una parte de la feligresía, que lo acusa de haber encubierto los abusos de Karadima.



El Papa ahora defendió con palabras a Barros pero ya lo había hecho con gestos. De hecho, el martes 16 de enero, el obispo participó de la misa masiva que Francisco encabezó en el Parque O'Higgins y el miércoles 17, la ceremonia en La Araucanía. Es más, ayer mantuvo una conversación en privado con él.



"Me dijo palabras muy lindas de apoyo y cariño. El santo padre ha sido siempre conmigo muy cariñoso, muy apoyador y eso, como hijo de la Iglesia, como cura y obispo, a uno lo alegra y lo fortalece", reveló el propio Barros después del encuentro.



Luego de las declaraciones del Papa pidiendo pruebas para hablar de Barros, reaccionó unas de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz. "Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mí u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo", escribió en su cuenta de Twitter.