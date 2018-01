"Mis chicos son inmensamente felices conmigo"

Miércoles, 17 de enero de 2018

El futbolista escribió un descargo junto a una imagen con su pareja y sus tres hijos





Después de quedar en el ojo de la tormenta por la difusión de sus agresivos audios contra Wanda Nara, Maxi López publicó en Instagram un descargo junto a una foto de sus vacaciones en Tarvisio, Italia, junto a su novia Daniela Christiansson, y los tres hijos que tuvo con la modelo argentina, Valentino, Constantino y Benedicto.



"Intentan de todas las formas posibles romper vínculo. Pero acá estamos, felices y unidos. Y sin preocupaciones, que es lo primordial para mis chicos…", escribió el delantero de Udinese, sin mencionar a Wanda Nara.



Y agregó: "Son inteligentes y se dan cuenta de todo, por eso mismo es una lucha constante hacer entender del otro lado que ponerlos en el medio a mis chicos no es lo correcto. Solo tienen que ser felices y sin preocupaciones. Cuando están conmigo son inmensamente felices".



Hasta el momento Wanda Nara no se ha pronunciado específicamente sobre los audios. Solo publicó una imagen en el hotel donde disfruta de sus vacaciones con Mauro Icardi. Ella escribió: "My viewpoint is much better (mi punto de vista es mucho mejor)".





Su hermana, Zaira, sí habló al respecto y dijo: "Hay que denunciarlo porque esto pasa a otro nivel de si te llevás bien o no te llevás bien con tu ex. Cuando hay chicos en el medio de una agresión que ya sobrepasa todos los niveles, hay que hacer algo y que la Justicia esté atenta a esto".